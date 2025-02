Vance asegura que son los migrantes indocumentados los que impiden reconstruir la civilización occidental

Este jueves ha arrancado en Washington la convención ultra de los republicanos que ha tenido como estrella del día al número dos de Donald Trump. El Vicepresidente JD Vance ha aprovechado, rodeado de los suyos, para seguir machacando con sus mensajes más xenófobos.

Ha asegurado que son los migrantes indocumentados los que impiden reconstruir la civilización occidental. Ha llamado y advertido a Europa para que siga los pasos de Estados Unidos y, por qué no, ya puesto, también ha dado sus particulares lecciones de masculinidad.

Ha sido el plato principal del menú ultra del día. Jaleado por las masas patrióticas de la cumbre más conservadora, el Vicepresidente de EEUU ha alardeado de su apretada agenda.

Aterrizando ya en sus palabras, no le ha faltado tiempo para dar lecciones a los Europeos, para, a continuación, lanzar el mensaje antiinmigración: "No podemos reconstruir EEUU o Europa permitiendo que millones y millones de inmigrantes ilegales no autorizados entren en nuestro país", ha asegurado.

El Vicepresidente no ha dejado sin tratar otros temas habituales de la agenda de la ultraderecha, como el aborto o la fe. Pero también ha dejado su versión de la masculinidad: "No aceptéis que sois malos por ser un hombre, por contar chistes, por tomaros unas cervezas con los amigos. Quieren convertir a todos en idiotas andróginos", ha comentado.

Competición que él no pretende iniciar con su jefe, todo son buenas palabras "él (Trump) es un gran negociador" y, además, gracioso. "¿Quién es el más divertido?", ha preguntado la entrevistadora. "Por supuesto, el Presidente Trump, es el político americano con el mejor sentido del humor", ha indicado este.

Todo han sido risas en este foro ultra y, por qué no decirlo, peloteo hasta sonrojante en algunos momentos. Cuando el Vicepresidente hacía alusión a sus amigos diciendo que había hablado con ellos el otro día, la entrevistadora le ha preguntado "¿puedo ser tu mejor amiga?", a lo que JD Vance ha respondido que sí.

Un no parar, hasta el final, donde la entrevistadora ha dicho sobre el Vicepresidente que "tú nos inspiras cada día" con el que, una vez más, ha edulcorado la retahíla de mensajes agresivos de JD Vance.