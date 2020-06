La violencia policial continúa durante las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió a manos de un agente de raza blanca en Mineápolis, Minnesota.

Una de las manifestaciones en contra del racismo en Seattle ha terminado con una joven de 21 años en estado crítico. En las imágenes se puede ver a un grupo de personas haciendo frente a los antidisturbios cuando uno de los agentes dispara un proyectil directamente al pecho de la chica.

Rápidamente decenas de manifestantes, con la única protección de un paraguas, y médicos voluntarios acuden en su ayuda. La mujer no tenía pulso y no respondía por lo que fue trasladada al hospital en estado crítico.

En el vídeo también se puede ver el momento en el que otro proyectil impacta en un fotógrafo que cubría las protestas. Totalmente desarmado se ve cómo el hombre acaba tendido en el suelo.

Oleada de protestas en EEUU tras la muerte de George Floyd

El pasado 25 de mayo, George Floyd moría en Mineápolis, Minnesota después de ser detenido al intentar pagar con un billete falso. Tras retenerle en el suelo, uno de los agentes, de raza blanca, puso su rodilla en el cuello para impedir que el hombre afroamericano pudiera moverse.

A pesar de que Floyd aseguraba no poder respirar y de que numerosos testigos instaron al policía a dejar de aplicar la fuerza, el agente no cedió. Finalmente Floyd fallecía por falta de oxígeno y se iniciaba una oleada de protestas en EEUU que aún no han cesado.