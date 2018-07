El neonazi alemán, se niega a dar las gracias a los refugiados que le salvaron porque "no estaba consciente"

Al dirigente del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) Stefan Jagsch, representante de la formación en un distrito del "Land" alemán de Hesse, se le vino cuesta arriba tener que dar las gracias a dos refugiados sirios que le salvaron la vida tras sufrir un accidente de automóvil.

En el momento de ser rescatado "no estaba consciente" y "no puedo por tanto confirmar ni desmentir que fuera un refugiado sirio quien me sacara del coche", apuntó el político de la formación neonazi en las redes sociales.

Su mensaje respondía al eco alcanzado en medios alemanes por su caso, tras difundirse que este militante de un partido xenófobo les debe la vida a dos sirios, que le prestaron los primeros auxilios y avisaron a los bomberos tras sacarle del coche donde había quedado aprisionado al estrellarse su auto contra un árbol.

Poco después de colgar su mensaje en las redes, la radio pública de Hessen le contactó para una reacción telefónica, en la que expresó su agradecimiento "a todos cuantos me auxiliaron", mientras rechazaba hacer más declaraciones debido a su estado de salud.

"Si es verdad que me ayudaron refugiados sirios, por supuesto sería digno de elogio. Pero para mi no es un hecho corroborado, puesto que solo lo sé por la prensa", añadió el militante de la formación neonazi. El NPD es una formación con notable fuerza, a escala del distrito de Büdingen de Jagsch, pues alcanzó un 10 % de los votos en las recientes elecciones municipales del "Land".

Desde hace meses, la formación ha estado organizando acciones de protesta contra la acogida de refugiados en Alemania, país que en 2015 recibió a 1,1 millones de peticionarios de asilo.