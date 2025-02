Última hora del estado de salud del papa Francisco: ya no está en fase crítica pero sigue ingresado

El pontífice "ha dejado atrás la fase crítica" en la que llegó, según explicaron en la víspera fuentes vaticanas, con un cauto optimismo, ya que su cuadro clínico sigue siendo "complejo" y su pronóstico permanece reservado . El último boletín médico, que por segundo día consecutivo no incluía la referencia a un estado "crítico", indicaba que "las condiciones clínicas del Santo Padre se confirman también hoy en mejoría". También explicaba que el papa estaba "alternando la terapia de oxígeno a alto flujos con la máscara de oxígeno", que aporta niveles más reducidos al paciente.

El último parte médico del papa Francisco apuntaba a una ligera mejoría, aunque continúa ingresado debido a la " complejidad del cuadro clínico ". Esta fue la información que compartió la Santa Sede en la tarde del jueves, mientras que a primera hora de la mañana de este viernes, 28 de febrero, han indicado igual que los últimos días, el papa "ha pasado una noche tranquila" y "sigue descansando". Hasta esta tarde, probablemente no se sepa más información sobre su estado de salud. Sin embargo, se puede decir que el pontífice ya ha abandonado la fase crítica.

Entretanto, se le están realizando "nuevos análisis", cuyos resultados se darán a conocer, probablemente, con el boletín médico de por la tarde. El papa sigue necesitando oxígeno —tiene una neumonía bilateral—y se encuentra sentado en un sillón, pero con "buen ánimo". El pronóstico sigue siendo reservado, y los médicos por ahora no se han pronunciado sobre cuánto tiempo podría estar convaleciente el papa Francisco. Eso sí, el papa es "consciente" de lo que está ocurriendo y de las oraciones que los fieles han organizado por él y por los enfermos.

Los grupos organizados, diócesis y personas por su cuenta siguen llegando a Roma como estaba previsto y la enfermedad del papa no ha causado cambios en las fechas ni solicitudes de reprogramación, confirmaron a EFE fuentes del Dicasterio para la evangelización, encargado de la organización del Año Santo.

El estado crítico del pontífice y su cuadro clínico complejo, que incluye una neumonía bilateral, una infección polimicrobiana y una insuficiencia renal leve, no ha frenado el flujo de peregrinos que acuden para cruzar la Puerta Santa, un acto que solo es posible durante el Jubileo.

Acabamos de conocer el nuevo parte médico del papa Francisco, cuyo estado clínico sigue siendo crítico, "pero estable". "No se han producido episodios respiratorios agudos y los parámetros hemodinámicos siguen siendo estables. Por la noche se le realizó una tomografía computarizada de control programada para la monitorización radiológica de la neumonía bilateral. La prognosis sigue siendo reservada", añade el parte médico.

El papa Francisco sigue trabajando desde el hospital

En los 12 días que lleva hospitalizado por neumonía bilateral y otras complicaciones, el papa Francisco, de 88 años, no ha dejado prácticamente de trabajar. Apenas se sintió mejor tras su crisis respiratoria del sábado recibió a los dos altos cargos del Vaticano, firmó nombramientos, decretos de beatificación...todo para que la maquina vaticana no se detenga. Según la Constitución vaticana, el pontífice no tiene sustituto.

Sólo él puede firmar documentos, leyes o hacer nombramientos. Y cuando muere todos los cargos decaen, excepto los del cardenal decano, el camarlengo, el cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos, el maestro de ceremonias, el secretario del Colegio de cardenales y el sustituto de la Secretaría de Estado, para los asuntos administrativos.

Pero Francisco, a pesar de estar en estado "crítico" y en "prognosis reservada", aunque con una leve mejoría en las últimas horas, no ha cesado de trabajar con la publicación de los ángelus u otros documentos, pero también con nombramientos de obispos o decretos para las beatificaciones o canonizaciones. Hasta ahora eran sus secretarios los que iban y venían del Vaticano al apartamento reservado para el pontífice en el décimo piso del hospital Gemelli, que en tiempos de Juan Pablo II llamaban el 'Vaticano 3' por sus diez hospitalizaciones.