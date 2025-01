Zelenski, entre la inquietud y el temor ante la esperada reunión de una reunión con Trump

Una de la primeras medidas de Donald Trump es congelar todas las ayudas excepto a Israel y Egipto. Así que Ucrania se queda sin un apoyo esencial. Zelenski espera que la presencia de soldados norcoreanos en las filas rusas le demuestren a Trump que la guerra tiene una dimensión asiática contraria a sus intereses. A la vez teme que Putin engañe a Trump. La guerra depende del encuentro de ambos.

La esperada reunión entre Trump y Putin inquieta a Zelenski. "Putin está tratando de manipular el deseo del presidente de Estados Unidos de lograr la paz", expresa el presidente de Ucrania. Teme la influencia que pueda tener el líder ruso sobre el estadounidense a quien este viernes regalaba los oídos: "Si a Trump no le hubieran robado la victoria en 2020, la crisis de Ucrania de 2022 podría haberse evitado".

Quizá lo dice porque comparten, en cierto modo, una visión similar sobre la guerra. Y es que aunque Trump ha usado la misma fórmula para referirse al ruso que al ucraniano, afirmando que ninguno de los dos son "un ángel", solo ha culpado del conflicto al presidente ucraniano: "Zelenski no debería haber permitido que esta guerra sucediera".

"Lo culpabiliza de haber llegado a esta situación. Parece que esas declaraciones de Donald Trump lo que quieren decir es que la posición de Zelenski en las negociaciones, si llegaran, sería muy marginal. Es decir, son Putin y Donald Trump", explica María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales en la UCM.

Zelenski se ha visto obligado, incluso, a aparcar por ahora su propuesta de paz, debido a que Trump ha paralizado las ayudas a Ucrania. Todo a la espera de escuchar las condiciones que ponga Putin sobre la mesa. La misma María José Pérez del Pozo asegura que "una neutralidad declarada de Ucrania, es decir, que la OTAN no aspirara a integrar a Ucrania dentro de la organización. "Y la otra condición es consolidar no solo el territorio que ya controla Rusia, sino los cuatro óblast completos que no los controla todavía desde el punto de vista militar", asevera.

El propio Putin, eso sí, ve lejano un acuerdo, o así lo ve la profesora de la UCM: "Putin no va a decir que no a una propuesta de Donald Trump, pero lo que es más discutible es que de ahí salga un alto el fuego o una posible solución al conflicto de Ucrania". El tiempo corre en contra de ambos: Ucrania, con serias dificultades en el frente, y Rusia, con cada vez mayor dependencia de sus aliados.