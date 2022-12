El Gobierno turco ha anunciado la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia, un periodo que podría ser de 40 o 45 días, menos de los tres meses anunciados.

El vicepresidente del Gobierno, Numan Kurtulmus, ha explicado que la suspensión de la Convención se hará "como en Francia", en alusión a las medidas tomadas en ese país por la declaración del estado de emergencia por los atentados terroristas de los últimos meses.

En declaraciones a los medios en Ankara, Kurtulmus dijo que el Gobierno tiene como objetivo que el estado de emergencia sólo se prolongue durante 40 o 45 días, y no los tres meses anunciados ayer por el presidente, Recep Tayyip Erdogan."El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos", afirma el viceprimer ministro.

El jefe del Estado ha explicado que la declaración de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana.

Además, ha vuelto a culpar del intento de golpe de Estado del pasado fin de semana al clérigo islamista exiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen, del que dice que dirige una "organización terrorista"."Cómo se sentirían si un sacerdote hubiera tratado de destruir EEUU e ir a Turquía a vivir en una mansión", dice el viceprimer ministro.