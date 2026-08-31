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Pacto histórico

Trump pone en marcha su pacto petrolífero con Venezuela: dice que va a "hacer una fortuna" y se llevará "millones de barriles"

Los detalles El presidente estadounidense defiende que el pacto es "muy bueno para Venezuela": "Tienen a las compañías más poderosas, las más ricas del mundo, donde antes no había nada".

El presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca El presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa BlancaReuters
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Un pacto que permitirá a EEUU "hacer una fortuna". Así ha definido el presidente estadounidense, Donald Trump, el acuerdo petrolífero alcanzado el pasado sábado con Venezuela.

El líder republicano, que en un primer momento definió lo sellado con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", ha explicado este lunes más detalles del mismo. En una comparecencia ante los medios de comunicación desde el Despacho Oval, Trump ha detallado que EEUU controlará más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

"Nos vamos a llevar todo ese petróleo. Todo va a venir a las refinerías de EEUU", ha afirmado el magnate, reivindicando que "nuestras refinerías están hechas específicamente para el petróleo pesado venezolano". "Vamos a hacer una fortuna", ha añadido Trump para defender el acuerdo.

Un acuerdo para el que, asegura "todo el mundo está pujando" en el sector petrolero estadounidense: "Tenemos a Exxon entrando, tenemos a Chevron entrando, tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando, y nosotros también vamos a entrar". Además, ha adelantado que la sustracción del petróleo "va a ir rápido".

"Es muy bueno para Venezuela"

Trump, que ha recibido enormes críticas por apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela apenas ocho meses después de bombardear el país y detener a Nicolás Maduro, ha defendido que el pacto sellado "también fue un trato muy bueno para Venezuela".

"Tienen a las compañías más poderosas, las más ricas del mundo entrando en Venezuela, donde antes no había nada", ha argumentado Donald Trump para concluir la defensa de su acuerdo petrolífero con Delcy Rodríguez.

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