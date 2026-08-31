Trump pone en marcha su pacto petrolífero con Venezuela: dice que va a "hacer una fortuna" y se llevará "millones de barriles"

Los detalles El presidente estadounidense defiende que el pacto es "muy bueno para Venezuela": "Tienen a las compañías más poderosas, las más ricas del mundo, donde antes no había nada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como un pacto que permitirá al país "hacer una fortuna" el acuerdo petrolífero alcanzado con Venezuela. Según Trump, este acuerdo, definido inicialmente como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", permitirá a Estados Unidos controlar más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. El mandatario ha afirmado que el petróleo será procesado en refinerías estadounidenses, especialmente adaptadas para el crudo venezolano. Trump ha defendido que el acuerdo también beneficia a Venezuela, argumentando que atraerá a las compañías más poderosas del mundo al país.

Un pacto que permitirá a EEUU "hacer una fortuna". Así ha definido el presidente estadounidense, Donald Trump, el acuerdo petrolífero alcanzado el pasado sábado con Venezuela.

El líder republicano, que en un primer momento definió lo sellado con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", ha explicado este lunes más detalles del mismo. En una comparecencia ante los medios de comunicación desde el Despacho Oval, Trump ha detallado que EEUU controlará más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

"Nos vamos a llevar todo ese petróleo. Todo va a venir a las refinerías de EEUU", ha afirmado el magnate, reivindicando que "nuestras refinerías están hechas específicamente para el petróleo pesado venezolano". "Vamos a hacer una fortuna", ha añadido Trump para defender el acuerdo.

Un acuerdo para el que, asegura "todo el mundo está pujando" en el sector petrolero estadounidense: "Tenemos a Exxon entrando, tenemos a Chevron entrando, tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando, y nosotros también vamos a entrar". Además, ha adelantado que la sustracción del petróleo "va a ir rápido".

"Es muy bueno para Venezuela"

Trump, que ha recibido enormes críticas por apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela apenas ocho meses después de bombardear el país y detener a Nicolás Maduro, ha defendido que el pacto sellado "también fue un trato muy bueno para Venezuela".

"Tienen a las compañías más poderosas, las más ricas del mundo entrando en Venezuela, donde antes no había nada", ha argumentado Donald Trump para concluir la defensa de su acuerdo petrolífero con Delcy Rodríguez.

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