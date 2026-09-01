Putin aprovecha la escasez de Ucrania en defensa aérea: misiles y drones rusos golpean Kyiv y Odesa mientras aumenta el riesgo de escalada fuera del país

Los detalles El objetivo han sido instalaciones energéticas, portuarias, el sistema ferroviario público y edificios residenciales, tras bombardear en los últimos días infraestructuras de almacenamiento y distribución de supermercados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, continúa sus ataques en la región ucraniana de Kyiv, aumentando la tensión y el riesgo de escalada internacional. Polonia ha interceptado un avión ruso y Rumanía ha cerrado un paso fronterizo tras bombardeos. Los ataques han dejado a miles sin electricidad y han afectado infraestructuras clave, resultando en 12 muertes. Ucrania enfrenta escasez de misiles, mientras la UE sugiere transferir interceptores obsoletos a Ucrania. La guerra se extiende al Báltico, con Finlandia reforzando su frontera. Kyiv recomienda a sus habitantes almacenar agua y alimentos básicos por una semana, aunque no hay escasez generalizada.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue centrado en golpear la región ucraniana de Kyiv. La tensión va en aumento y también el riesgo de escalada fuera del país: este martes Polonia ha interceptado un avión de vigilancia ruso y Rumanía ha tenido que cortar un paso fronterizo con Ucrania tras uno de los bombardeos.

Miles de familias ucranianas han amanecido este martes sin electricidad tras una noche, la sexta consecutiva, de ataques indiscriminados. Los misiles y drones rusos han provocado graves daños en la región de Kyiv, en Odesa y en el paso fronterizo con Rumanía.

El objetivo han sido instalaciones energéticas, portuarias, el sistema ferroviario público y edificios residenciales, donde al menos 12 personas han muerto debido a la sorpresiva lluvia de drones.

Ucrania se enfrenta a una escasez de misiles para interceptar los ataques. La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha señalado que "algunos países poseen interceptores que pronto quedarán obsoletos", por lo que "sería muy positivo que se los entregaran a Ucrania".

Junto a esto, la guerra se traslada cada vez más a la región báltica, donde este martes Polonia ha interceptado un avión de vigilancia ruso. Además, Finlandia está reforzando su frontera con cazas y buques suecos.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha afirmado este martes: "En caso de una mayor escalada de la situación político-militar en la región báltica, deben saberlo: les resultará devastador".

Según el medio 'The Economist', Putin, cada vez más enloquecido, ha llegado a confesar a su círculo cercano que tiene miedo de que lo ahorquen si pone fin a la guerra en las condiciones actuales.

Kyiv hace acopio de agua y comida

El jefe del Servicio Estatal ucraniano de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor para Kyiv, Anatoli Katerenchuk, ha recomendado este martes a la población que haga acopio de agua y alimentos básicos para un período de al menos una semana ante la posibilidad de que la campaña de ataques rusos contra infraestructuras de almacenamiento y distribución de supermercados afecte al suministro.

Katerenchuk ha hecho esta declaraciones en una emisión en directo de la cadena ucraniana Noviny.LIVE, después de que Rusia haya bombardeado en los últimos días buena parte de los centros de almacenamiento de productos de las principales cadenas de supermercados de Ucrania, según ha informado EFE.

El funcionario ucraniano ha hecho también un llamamiento a no acumular productos para "un mes o más", y ha afirmado que en estos momentos no hay problemas de escasez en Ucrania aunque en los estantes de algunos supermercados falten algunos productos por problemas logísticos causados por los ataques rusos.

"No hay ni habrá escasez de alimentos", ha dicho Katerenchuk en la entrevista. El Ministerio de Agricultura ha asegurado, además, que los precios no subirán más de un 2,5% por el encarecimiento de la distribución de productos debido a los ataques rusos.

Los ataques rusos a la logística civil ucraniana se intensificaron después de que Ucrania empezara a atacar almacenes de la principal empresa de comercio por internet de Rusia, Wildberries, a mediados de julio. Kyiv empezó esa campaña en respuesta por ataques anteriores de Rusia a la empresa de paquetería ucraniana Nova Poshta.

Durante los últimos cinco días los ucranianos se han acostumbrado a las alertas aéreas constantes y las explosiones también durante las horas de luz. Esta situación, que ha continuado este martes en algunas zonas del país mientras los niños volvían al colegio tras las vacaciones de verano, ha obligado al Parlamento ucraniano a poner en marcha un sistema digital que permita a los diputados hablar y seguir los plenos y votar las iniciativas legislativas desde los refugios antiaéreos de la sede de la soberanía popular.

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