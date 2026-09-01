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¿Una reunión Putin-Trump-Xi? El Kremlin abre la posibilidad a un encuentro en noviembre entre los líderes

Los detalles La reunión, en caso de darse, se produciría en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará el 18 y 19 de noviembre.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin
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No parecía algo plausible, pero una reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se podría producir. Y, por si fuera poco, el encuentro sería en solo dos meses.

Es una posibilidad que el Kremlin ha reconocido que se podría producir en el próximo Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). "Ese tema se abordó", ha reconocido el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública del país.

El miembro del Gobierno de Putin ha explicado que el presidente ruso trató el posible encuentro en una reunión en Kirguistán con Xi Jinping, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según ha detallado Ushakov, en ese encuentro el líder chino apuntó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado a la misma. "Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", ha comentado el asesor presidencial de Putin.

En el caso de producirse, se harán en el marco del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

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