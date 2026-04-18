Trump se muestra optimista con las negociaciones en Oriente Medio y asegura que EEUU se va a hacer con el programa nuclear iraní

¿Qué ha dicho? "Necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar. Vamos a llevar de vuelta a Estados Unidos (el uranio enriquecido iraní). Así de simple", ha declarado el presidente de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista respecto a las negociaciones con Irán, asegurando que las conversaciones en Oriente Medio avanzan positivamente y que la mayoría de los puntos ya se han acordado. Trump destaca que Irán ha aceptado renunciar a su programa nuclear, afirmando que se llevarán el uranio enriquecido a Estados Unidos. Sin embargo, el portavoz de Exteriores iraní desmiente estas afirmaciones, negando cualquier transferencia de uranio. Mientras las delegaciones se preparan para reunirse en Islamabad, el presidente iraní busca transmitir calma paseando en bicicleta por Isfahán, una zona afectada por la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura tenerlo todo a favor de cara a las negociaciones con Irán. "Tuvimos muy buenas noticias. Parece que las negociaciones con Irán en Oriente Medio van muy bien", ha expresado.

Así, el mandatario republicano se muestra más optimista que nunca en que las conversaciones, que se prevé este domingo se reanuden en Pakistán, acaben en un acuerdo de paz. "La mayoría de los puntos ya se han negociado y acordado", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca.

Y el motivo de tanta felicidad es el programa nuclear iraní al que, según Trump, Irán ha acordado renunciar. En este sentido, Trump asegura que entrarán en el país con excavadoras para llevarse el uranio enriquecido. "Necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar. Vamos a entrar junto con Irán y lo vamos a llevar de vuelta a Estados Unidos. Así de simple", ha declarado.

Sin embargo, el portavoz de Exteriores iraní ya ha negado que sea cierto: "Jamás lo hemos considerado como una opción; el uranio enriquecido de Irán no se transferirá bajo ninguna circunstancia a ningún lugar". De esta forma, ha acusado a Trump de mentir y le ha lanzado el mensaje de que así no ha logrado ganar la guerra y tampoco le funcionará en la mesa de negociación.

MIentras, a falta de pocas horas para que las delegaciones vuelvan a verse cara a cara en Islamabad, el presidente iraní se ha dejado ver en Isfahán paseando en bicicleta por una de las zonas más golpeadas durante la guerra para transmitir calma y seguridad.

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