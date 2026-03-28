Ahora

Ya no aguantan más

A Trump se le fugan los cerebros: el "daño muy difícil de reparar" a la ciencia provoca un éxodo masivo lejos de EEUU

¿Qué está pasando? El republicano, que ha cuestionado el cambio climático y que califica de "absoluto sinsentido" los derechos sociales y de igualdad de género, ha puesto el foco tanto en investigadores como en universidades, a quienes ha cortado el grifo de la financiación si no se alinean con sus ideas.

Investigadora que ha dejado EEUU por las políticas de Trump
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A Donald Trump se le están fugando los cerebros. Se le están yendo de Estados Unidos varias de las mentes más brillantes de las que dispone, o disponía, su país. Porque él no tiene mucho interés. Porque, desde el comienzo, sus palabras y sus políticas han ido destinadas a lo que han idos destinadas, dejando a un lado la ciencia y con expresiones contrarias tanto al cambio climático como a diversos temas sociales o de igualdad de género.

Porque el magnate neoyorquino ha afirmado que no cree "que la ciencia sepa" de cambio climático. Porque ha calificado de "absoluto sinsentido" los asuntos de derechos sociales o de igualdad de género. Porque, con sus decisiones, está provocando que lo que antes era ahora lo siga siendo pero al revés.

Y es que los investigadores han pasado de querer ir a EEUU a buscar cómo salir de allí ante la falta de fondos. Ante, además, la persecución de la Administración Trump a profesores y a universidades. Se ha cortado la financiación a gente como Seth Holmes, que investigaba sobre migración, salud y equidad en la Universidad de Berkeley. Y eso para Trump...

Eso para Trump es algo "político", afirma el investigador, quien cuenta además que se han llegado a censurar contenidos porque contenían palabras que no gustaban como "equidad" o "mujer".

"Han pedido datos privados de profesores, de empleados... de todos", insiste en sus palabras un Holmes que dice además que va a ser "muy difícil reparar el daño" que Trump ha hecho en la investigación en EEUU.

Él dirige ahora un hub de Media Social Global en la Universitat de Barcelona, mientras que otros como Sergio y Ashley, su pareja, lideran dos grupos de investigación en el Institut Català de Paleontologia después de sufrir las decisiones de Trump.

Investigaban en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York sobre un concepto señalado por Trump: el de 'evolución'. "¿Evolución de qué?", se pregunta Sergio.

"Tenemos que hacer trabajo de campo en Europa y en África y el dinero se está invirtiendo en el lugar equivocado", explica.

Por ello, y como afirma Holmes, lo que antes era un éxodo a EEUU "porque daban más recursos y más libertad" ahora es "más bien lo contrario".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán ataca una base aérea en Arabia Saudí: al menos 12 militares estadounidenses están heridos, cinco graves
  2. Los jóvenes dejan de lado a Trump y su MAGA: el apoyo al presidente de EEUU baja entre los menores de 30 años
  3. Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia
  4. Un violador reincidente en la calle: medio centenar de denuncias, una condena y los magistrados siguen sin ver riesgo de fuga de Manuel Blanco
  5. Cómo dormir mejor en este (nuevo) cambio de hora: "Desde el punto de vista del sueño y la cronobiología, el 'horario de verano' es menos saludable"
  6. Los presuntos autores del crimen de Rioja (Almería) se entregan a la Guardia Civil por "la presión mediática"