A Trump se le fugan los cerebros: el "daño muy difícil de reparar" a la ciencia provoca un éxodo masivo lejos de EEUU

¿Qué está pasando? El republicano, que ha cuestionado el cambio climático y que califica de "absoluto sinsentido" los derechos sociales y de igualdad de género, ha puesto el foco tanto en investigadores como en universidades, a quienes ha cortado el grifo de la financiación si no se alinean con sus ideas.

Donald Trump está experimentando una fuga de cerebros en Estados Unidos, ya que sus políticas y declaraciones han alejado a destacados investigadores. Desde el inicio de su mandato, Trump ha mostrado desinterés por la ciencia y ha expresado escepticismo sobre el cambio climático y temas sociales de igualdad de género. Esto ha llevado a que científicos busquen oportunidades fuera del país ante la falta de fondos y la persecución a universidades. Investigadores como Seth Holmes han visto recortada su financiación y censurados sus proyectos. Ahora, muchos de ellos, incluyendo a Holmes, trabajan en Europa, donde encuentran más recursos y libertad para su investigación.

A Donald Trump se le están fugando los cerebros. Se le están yendo de Estados Unidos varias de las mentes más brillantes de las que dispone, o disponía, su país. Porque él no tiene mucho interés. Porque, desde el comienzo, sus palabras y sus políticas han ido destinadas a lo que han idos destinadas, dejando a un lado la ciencia y con expresiones contrarias tanto al cambio climático como a diversos temas sociales o de igualdad de género.

Porque el magnate neoyorquino ha afirmado que no cree "que la ciencia sepa" de cambio climático. Porque ha calificado de "absoluto sinsentido" los asuntos de derechos sociales o de igualdad de género. Porque, con sus decisiones, está provocando que lo que antes era ahora lo siga siendo pero al revés.

Y es que los investigadores han pasado de querer ir a EEUU a buscar cómo salir de allí ante la falta de fondos. Ante, además, la persecución de la Administración Trump a profesores y a universidades. Se ha cortado la financiación a gente como Seth Holmes, que investigaba sobre migración, salud y equidad en la Universidad de Berkeley. Y eso para Trump...

Eso para Trump es algo "político", afirma el investigador, quien cuenta además que se han llegado a censurar contenidos porque contenían palabras que no gustaban como "equidad" o "mujer".

"Han pedido datos privados de profesores, de empleados... de todos", insiste en sus palabras un Holmes que dice además que va a ser "muy difícil reparar el daño" que Trump ha hecho en la investigación en EEUU.

Él dirige ahora un hub de Media Social Global en la Universitat de Barcelona, mientras que otros como Sergio y Ashley, su pareja, lideran dos grupos de investigación en el Institut Català de Paleontologia después de sufrir las decisiones de Trump.

Investigaban en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York sobre un concepto señalado por Trump: el de 'evolución'. "¿Evolución de qué?", se pregunta Sergio.

"Tenemos que hacer trabajo de campo en Europa y en África y el dinero se está invirtiendo en el lugar equivocado", explica.

Por ello, y como afirma Holmes, lo que antes era un éxodo a EEUU "porque daban más recursos y más libertad" ahora es "más bien lo contrario".

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