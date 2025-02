Elisa Beni avisa sobre la negociación entre Trump y Putin: "A una bestia mala no puedes darle carne, porque mañana querrá más"

Un día más, Donald Trump vuelve a ser noticia en plenas negociaciones de paz con Rusia después de acusar falsamente a Volodímir Zelenski de "dictador" y de culparle de la guerra en Ucrania.

En este tablero internacional, Elisa Beni señala en el vídeo sobre estas líneas que "Europa no tiene cartas que jugar", pues considera que además de no tener potencia militar, "los países europeos no soportarían sus opiniones públicas".

La periodista afirma que la vía "apaciguadora", que defiende la entrega de territorios a Rusia para acabar con la guerra, que sigue Trump ya la defendió Podemos y que el "verdadero problema internacional" es que "tú a una bestia mala no puedes echarle carne, porque mañana querrá la siguiente". "Eso es lo que temen los bálticos y Polonia", concluye.