Trump deja entrever que podría haber grabaciones de sus conversaciones con exdirector de la CIA, James Comey

Durante la comparecencia de Donald Trump, con motivo de su encuentro con el presidente de Rumanía, y ante el turno para la prensa, comenzó el fuego a discreción. A los periodistas les interesaba especialmente la declaración en el senado de James Comey, el exdirector del FBI.

Los periodistas tenían al presidente de Estados Unidos a apenas metro y medio, y no estaban dispuestos a conformarse solo con el tuit en el que Trump decía: "A pesar de tantas mentiras y declaraciones falsas, (me siento) completamente vindicado... y ¡guau! es un filtrador".

A él no le hizo ninguna gracia la pregunta y emplazó al periodista a un futuro no muy lejano, repitiendo el contenido del tuit: "No hubo colusión, no hubo obstrucción, es un filtrador". Pero el periodista insistió, y salió el nombre de Flynn y esa posible petición de lealtad.

Ante la pregunta Trump, saltó como un resorte: "Yo no dije eso". El presidente de Estados Unidos aguantó a duras penas la investida del periodista, pero al final dio carpetazo al asunto diciendo que Comey no ha dicho toda la verdad y que estaría dispuesto a declarar. De nuevo, Donald Trump dejó entrever que podría haber grabaciones, pero cuando el periodista le preguntó, la respuesta siguió sin convencerle.