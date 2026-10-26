Trump cuestiona la victoria de Lula en Brasil: "Acaban de aplicar el manual de Joe Biden"

¿Qué ha dicho? "Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", ha opinado Trump.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas frente a Flávio Bolsonaro, comparándola con el triunfo de Joe Biden en 2020, cuyos resultados él no aceptó. Trump sugirió que en Brasil se usó un "manual" similar al de Biden, insinuando sin pruebas que hubo irregularidades. Lula ganó la segunda vuelta con el 51,74 % de los votos frente al 48,26 % de Bolsonaro, según datos oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer.

"Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % de Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

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