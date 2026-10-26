Champi se debilita a ciclón extratropical y deja intensas lluvias en Japón

Los detalles Las condiciones atmosféricas son inestables en el sur y centro de Japón, con lluvias torrenciales localizadas, fuertes vientos e intenso oleaje, por lo que la agencia instó a la población a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra o inundaciones en zonas bajas.

La tormenta Champi, que causó al menos un muerto y cientos de heridos en Taiwán, se transformó en ciclón extratropical en el mar de China Oriental antes de llegar a Japón, donde ha provocado intensas lluvias. La Agencia Meteorológica de Japón informó que Champi, el tifón número 30 de la temporada, se convirtió en ciclón extratropical el domingo y avanzaba hacia el noreste. Las condiciones atmosféricas inestables en el sur y centro de Japón han generado lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje intenso, alertando sobre posibles deslizamientos e inundaciones. En Goto, Nagasaki, se registraron más de 300 mm de lluvia, un récord para octubre. Champi fue una de las tormentas más potentes del año, según el JTWC.

La tormenta Champi, que dejó al menos un muerto y medio millar de heridos a su paso por Taiwán, se transformó en ciclón extratropical a última hora del domingo en el mar de China Oriental, antes de llegar a Japón, donde este lunes está dejando intensas lluvias.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó de que Champi, referido por la entidad como el tifón número 30 de la temporada, se convirtió en ciclón extratropical a las 21:00 hora local (12:00 GMT) del domingo, cuando se dirigía hacia el noreste a 20 kilómetros por hora.

No obstante, las condiciones atmosféricas son inestables en el sur y centro de Japón, con lluvias torrenciales localizadas, fuertes vientos e intenso oleaje, por lo que la agencia instó a la población a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra o inundaciones en zonas bajas.

En la ciudad de Goto, en la sureña prefectura de Nagasaki, se han registrado más de 300 milímetros de precipitaciones en las últimas 48 horas, la mayor cantidad registrada para el mes de octubre desde que se tienen registros, informó la cadena de televisión japonesa NHK.

Champi, que llegó a registrar vientos sostenidos cercanos a los 300 kilómetros por hora a su paso por el mar de Filipinas, se convirtió esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido