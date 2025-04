La tregua a medias de Trump centra la guerra comercial en China, que activa ya sus nuevos aranceles a EEUU

La errática política arancelaria de Donald Trump tiene al mundo y a los mercados en vilo. El último giro de guion del presidente estadounidense ha sido declarar una pausa de 90 días en los aranceles individualizados por países que entraron en vigor este miércoles, aunque mantiene el gravamen universal del 10%.

Una 'tregua' arancelaria a medias, porque no incluye a Canadá ni a México y China no solo se queda fuera, sino que el republicano le ha subido aún más las tarifas, castigando al gigante asiático con un 'arancelazo' del 125%. Era su respuesta a la decisión de Pekín, anunciada horas antes, de subir sus propios aranceles a las importaciones estadounidenses hasta el 84%, después de que Trump elevara las tasas a los productos chinos al 104%.

Esos nuevos aranceles del 84% a los productos estadounidenses que lleguen a China han entrado en vigor este mismo jueves. La tasa del 125% de Trump lo hizo de forma inmediata tras su anuncio. Las dos grandes potencias mundiales se sumergen así aún más en un cuerpo a cuerpo arancelario mientras la mayoría de países respira con algo más de calma, algo que ya se ha notado en las bolsas asiáticas, incluso en las chinas, a pesar del aumento de las tarifas.

El enfrentamiento entre Washington y Pekín, entretanto, ha llegado al punto de que el Gobierno chino emitió este mismo miércoles una alerta de viaje para los ciudadanos chinos que visiten el país norteamericano, que justifica, precisamente, por el "deterioro de las relaciones económicas y comerciales". Así, pide a los turistas que evalúen los riesgos de viajar a EEUU y que lo hagan con precaución.

En esta coyuntura, según publica 'Bloomberg', los principales líderes chinos se van a reunir de emergencia este mismo jueves para debatir medidas de estímulo económico para hacer frente al shock de los aranceles de Trump. Una respuesta que se centrará en medidas de apoyo a la vivienda, el gasto de consumo y la innovación tecnológica. Otros organismos gubernamentales, incluidos los reguladores financieros, también se reunirán para debatir medidas para impulsar la economía y estabilizar los mercados.

A su vez, China ha asegurado este jueves que promoverá "una apertura de alto nivel de manera inquebrantable" e "inyectará más certezas a la economía global" frente a los "aranceles intimidatorios de Estados Unidos", según ha indicado un portavoz del Ministerio de Comercio citado por la agencia Efe, que ha reiterado la condena de Pekín a los "aranceles abusivos" del presidente estadounidense.

Trump confía en llegar a un acuerdo

El propio Trump, por su parte, se ha mostrado algo más conciliador en las últimas horas. En declaraciones a los medios en el Despacho Oval, ha afirmado que no culpa a China de la situación actual, sino a sus predecesores en la Casa Blanca, y ha asegurado que no le preocupa una escalada más allá de la guerra comercial. "Creo que el presidente Xi [Jinping] es un tío muy listo y creo que acabaremos llegando a un acuerdo muy bueno para ambos", ha afirmado.

"El presidente Xi es una de las personas muy inteligentes del mundo y no creo que permita que eso ocurra. Y somos muy poderosos", ha advertido no obstante, insistiendo en que el mandatario chino "es un hombre que sabe exactamente qué tiene que hacerse".

"Es un hombre muy listo, ama a su país. Yo lo sé. Le conozco muy bien y creo que va a querer llegar a un acuerdo. Creo que eso va a pasar. Recibiremos una llamada en algún momento y será el pistoletazo de salida", ha abundado el mandatario republicano. "Será una cosa genial para ellos y será genial para nosotros. Va a ser algo para el mundo y la humanidad", ha añadido.

Preguntado directamente acerca de si cree que tendrá que aumentar todavía más los aranceles a China para que Pekín se siente a negociar, Trump ha manifestado que no cree que sea necesario: "No lo imagino, no creo que tenga que hacerlo. No creo que tengamos que hacerlo más. Lo hemos calculado con mucho cuidado", ha asegurado.