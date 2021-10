Al menos 330.000 personas, en su inmensa mayoría niños, han sufrido abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica francesa en los últimos 70 años. Víctimas como Olivier Savignac, que relata así el episodio más traumático de su vida: "Cuando me vi en esa cama semidesnudo y él tocándome, me di cuenta de que algo no iba bien", rememora.

Ocurrió en 1993, cuando él apenas tenía 13 años. Por su parte, Jean François tan solo tenía 11 cuando un sacerdote abusó de él en lo que denomina "el edificio de la vergüenza".

Los suyos son tan solo dos casos de las 216.000 víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos franceses. Una cifra que asciende a 330.000 si se suman los abusos cometidos por laicos que trabajan para la Iglesia gala.

Eric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, ha pedido perdón tras conocerse estas desgarradoras cifras: "Quiero expresar mi vergüenza, mi horror. Pido perdón. Perdón a cada uno de ustedes", ha afirmado.

Una comisión, creada por la Conferencia Episcopal, es la que ha revelado la desgarradora cifra, que recoge casos desde 1950 hasta ahora. Su informe habla de una negligencia sistémica y de una cruel indiferencia hacía las víctimas. De estas, el 80% eran niños y niñas de entre 10 y 13 años, como Alice, que sostiene que "todos lo sabían y nadie hizo nada".

Para Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', este informe es "un tsunami". "Es algo que nadie esperaba que yo creo que marcará un antes y un después en la Iglesia francesa", afirma. La conclusión de la comisión es clara: el problema no está resuelto y las víctimas deben ser indemnizadas ya, sin necesidad de esperar a un juicio. El daño, ha afirmado el presidente de la comisión, Jean-Marc Sauve, "debe ser reparado".

Entretanto, la Conferencia Episcopal Española, preguntada por laSexta, dice no tener opinión, ni positiva ni negativa, sobre este informe.