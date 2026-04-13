Todo lo que podría pasar ante el contrabloqueo de Ormuz: de la temible respuesta de China a la inexactitud de la reacción de Irán

¿Por qué es importante? Del petróleo que sale del estrecho, un 31% va en dirección China (el país que más importa). Ante el bloqueo, el Gobierno chino mandar a su Marina a escoltar tus barcos en una zona donde es muy poderoso.

Donald Trump ha ordenado el bloqueo del estrecho de Ormuz, intensificando la tensión en una zona ya saturada de buques por el temor a ataques iraníes, lo que amenaza la economía mundial. El petróleo que pasa por Ormuz es crucial, especialmente para Asia, con China e India como principales destinatarios. China considera enviar su Marina para escoltar sus barcos, aumentando el riesgo de conflicto con Estados Unidos. Francia y Reino Unido buscan crear una coalición para reabrir el estrecho sin escalar el conflicto, mientras India despliega fragatas para proteger su suministro. Los misiles iraníes, de baja precisión, incrementan el peligro en una región ya tensa.

Donald Trump ha ordenado un bloqueo del estrecho de Ormuz. Una zona que ya estaba de por sí saturada de buques por el temor a ataques iraníes y que está poniendo en jaque la economía mundial. Ante ello, son varios los países que estudian cómo reabrir el estratégico punto.

Pero aquí hay países que tienen más interés que otros. El petróleo que sale de Ormuz se distribuye en un 85% para Asia (31% es para China y un 14% para la India). A Europa solo llega el 4% y a América solo va el 3%. China que logró que Irán dejase pasar algunos de sus petroleros, pero ahora valora mandar a su Marina a escoltar tus barcos.

Y esta tensión en alta mar podría acabar mal. Si un barco de Estados Unidos hunde una fragata China podría conllevar el estallido de un conflicto entre las dos superpotencias. Y China es muy fuerte en esa zona. Su única base militar fuera del país está en Yibuti, cerca del estrecho de Bab el Mandeb.

La base se inauguró hace solo nueve años, cuando China cambió su manera de actuar pasando a defender sus mercancías de posibles problemas en la zona. Justo lo que está pasando ahora mismo. Y esa base es clave si China quiere echarle un pulso a Estados Unidos en alta mar.

Por su parte, Francia y Reino Unido buscan crear una coalición internacional que logre reabrir el estrecho sin que se produzca una escalada en el conflicto. Pero Emmanuel Macron ha dejado claro que antes la guerra debe calmarse. El otro actor que tiene mucho que decir es la India. Allí va el 14% del petróleo que sale de Ormuz. Y ellos ya han avisado que van a desplegar fragatas y destructores para garantizar su suministro y lo hace de forma independiente para proteger sus intereses.

Es decir, Ormuz se va a llenar de todavía más buques, todos con el riesgo de los ataques de Irán que, encima, no son nada precisos. El régimen iraní tiene unos misiles antibuque de origen chino que solo consiguen alrededor de un 50% de efectividad. Así que se avecinan problemas como los que hubo en 2006. Entonces lanzaron dos misiles contra barcos israelíes. En el primero acertaron. En el segundo, hundieron un buque de pesca que no tenía nada que ver.

También hace unos años un misil iraní se desvió y hundió un barco propio. Son misiles de poca precisión y Ormuz está cada vez más lleno de barcos.

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