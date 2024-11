Los supuestos en los que Rusia podrá contestar con armamento nuclear a ataques contra su territorio

Rusia podrá contestar con armamento nuclear ante una agresión con misiles de largo alcance contra su territorio; si perciben una "amenaza crítica" contra infraestructura económica o de mandos de control; si su aliada y vecina Bielorrusia, es agredida o si cualquier país sin armas nucleares, pero que tenga el apoyo de alguna potencia que cuente con este poder ataque su suelo. Estos cambios en su doctrina nuclear han sido aprobados en las últimas horas por Putin, después de que se haya registrado el primer ataque con misiles de largo alcance por parte de Ucrania.

En dicho ataque, seis proyectiles de este calibre han cruzado el espacio aéreo ruso. Cinco de ellos han sido derribados, mientras que un sexto ha sido dañado y sus restos han caído sobre la localidad de Briansk. Es la primera vez que Ucrania utiliza este tipo de munición, y se produce después de que en las últimas horas, Biden haya aprobado su utilización.Asimismo, no es casualidad que Rusia haya realizado estas modificaciones, ya que Reino Unido puede que siga el camino de EEUU.

Según el analista en Defensa y Seguridad Guillermo Pulido, esta modificación de la doctrina nuclear "es algo así como una declaración de intenciones para advertir a sus enemigos, pero no es el conjunto de la estrategia nuclear". Por su parte, el director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, ha afirmado que "se está explicitando de una forma más clara cuáles serían las líneas rojas". Sin embargo, no es casualidad que estos cambios se hayan anunciado justo después la autorización de Washington y cuando Reino Unido está a punto de hacer lo mismo.

Tras mil días de guerra, las cifras que deja el conflicto son 12.000 muertos, siete millones de refugiados, un 20% del territorio ucraniano ocupado y cerca de un 25% de su territorio minado con explosivos antipersona.