El Supremo de EEUU rechaza el recurso de Trump y mantiene la indemnización a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual

La escritora E. Jean Carroll a su llegada al Tribunal de Nueva York en 2024

Los detalles El Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso del republicano contra la condena por abuso sexual y difamación.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado admitir el recurso de Donald Trump contra el fallo que le obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación. La decisión, sin comentarios ni votos disidentes, mantiene el veredicto de 2023, confirmado por un tribunal federal de apelaciones. Carroll acusó a Trump de abusar de ella en un probador en los años 90. Trump negó las acusaciones, calificándolas de "engaño" y "estafa". Además, un tribunal confirmó otra indemnización de 83,3 millones de dólares por difamación relacionada con declaraciones de Trump en 2019.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el fallo que le obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll en concepto de indemnización, después de que un jurado lo declarara responsable de abuso sexual y difamación.

Con esta decisión, adoptada sin comentarios y sin votos disidentes, el alto tribunal deja en vigor el veredicto emitido en 2023 y confirmado posteriormente por un tribunal federal de apelaciones, que desestimó los argumentos de Trump sobre supuestas irregularidades durante el litigio.

En ese juicio, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y fijó una indemnización de 5 millones de dólares.

Abuso en los 90

El caso se originó a raíz de las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista 'Elle', quien sostuvo, en un extracto de sus memorias, que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

El republicano negó las acusaciones y en 2022 calificó la denuncia de "engaño" y "estafa" en una publicación en redes sociales.

En su recurso ante el Supremo, la defensa de Trump argumentó que el juicio estuvo condicionado por decisiones que consideró perjudiciales para el republicano, entre ellas la admisión del testimonio de otras dos mujeres que también lo acusaron de agresiones sexuales ocurridas hace décadas.

Trump ha negado las acusaciones formuladas por las tres mujeres. Los abogados del presidente sostuvieron, además, que el juez aplicó de forma incorrecta las normas federales sobre admisión de pruebas.

En un procedimiento separado, un tribunal confirmó otra indemnización de 83,3 millones de dólares por difamación derivada de las declaraciones que Trump hizo en 2019 al negar públicamente las acusaciones de la escritora.

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