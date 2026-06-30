El Supremo de EEUU avala las leyes estatales que prohíben a las atletas trans competir en equipos femeninos

Los detalles La mayoría conservadora en el Tribunal se ha hecho valer y ha concluido que las leyes de los estados de Idaho y Virginia no vulneran la Constitución.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos en competiciones escolares y universitarias. Esta decisión se deriva de la denuncia de dos atletas, Becky Pepper-Jackson y Lindsay Hecox, quienes argumentaban que su exclusión era inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Supremo concluyó que estas normas no violan la Constitución. En una votación de 6-3, los magistrados decidieron que los estados pueden establecer categorías deportivas basadas en el género biológico, considerando que estas restricciones son compatibles con el Título IX, que prohíbe la discriminación por razón de género en programas educativos.

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado este martes las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, una decisión que, por ende, cambiará la situación de estas atletas en el ámbito deportivo.

Esta decisión viene de la denuncia de dos atletas, Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho, quienes sostenían que su exclusión de las competiciones femeninas era inconstitucional y discriminatoria.

Pese a ello, el Supremo ha concluido que estas normas no vulneran la Constitución y, por ende, ha avalado la decisión de ambos territorios de impedir la participación de atletas transgénero.

En una decisión 6-3, los magistrados decidieron mantener las leyes de Virginia Occidental y de Idaho al considerar que los estados pueden establecer categorías deportivas diferenciadas por género biológico en el ámbito escolar y que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de género en los programas educativos financiados con fondos públicos.

El alto tribunal ha resuelto que los estados pueden limitar la participación en equipos femeninos a "mujeres biológicas", es decir, a deportistas cuyo género asignado al nacer es femenino, incluso cuando se trate de personas trans que se identifican como mujeres y reciben terapias hormonales.

El juez conservador Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, ha defendido que "las diferencias físicas entre hombres y mujeres como fuerza, velocidad y resistencia" justifican la existencia de equipos separados por género biológico. "Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta", insistió.

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