Sánchez rechazará el acuerdo del Brexit si no se aclara la situación de Gibraltar: "No podemos depender de una negociación de Reino Unido y la UE"

CREE QUE "DEBERÍA SER NEGOCIADO POR ESPAÑA"

Pedro Sánchez ha confirmado lo que dijo el ministro Borrell: tal y como está ahora mismo redactado el acuerdo del Brexit, España votará no. "No podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación de Reino Unido con la UE. Un Gobierno proeuropeo como España votará, si no hay cambios, no al Brexit".