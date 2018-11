Borrell avisa de que puede haber "sorpresa de última hora" con el Brexit y destaca "la permanente preocupación" por Gibraltar

"Hay que estar seguro que todas las piezas encajan", ha resumido Josep Borrell en una entrevista en Onda Cero, donde el titular de Exteriores ha señalado que el Ejecutivo tiene "la permanente preocupación por Gibraltar" y ha recalcado que una cosa es "cómo se sale" y otra distinta "qué relación definitiva se instala" una vez se produce el divorcio.

Así, ha llamado a "no confundir" el acuerdo de salida, que se espera para el próximo domingo y sobre el que se celebra una cumbre preparatoria este lunes en Bruselas, y la situación final, que se puede negociar durante años, ha puntualizado Borrell.

Con respecto a las reuniones que tienen lugar en Bruselas, el titular de Exteriores ha advertido que hay que estar preparado para "sorpresas de última hora".

Dadas las consideraciones que han expresado distintos países del bloque sobre el borrado inicial, el ministro ha admitido que el acuerdo puede que "no sea tan pacifico como se presenta". "Hasta que no se acaba, no se acaba, hay que estar preparado para sorpresas de ultima hora", ha señalado.

Además, explica que aunque "no parece que haya una mayoría para aprobar" los presupuestos generales del Estado para el próximo año, "lo normal" es presentar el proyecto de ley y que "la Cámara se pronuncie".