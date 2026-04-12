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Saavedra ve posible un bloqueo de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb: "Sería una escalada aterradora"

Los detalles El analista internacional ha destacado que dicho estrecho es "un arma que tiene Irán para escalar" y que podría usar.

Mario Saavedra
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Irán tiene como aliados a los hutíes de Yemen, quienes pueden bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que complicaría más aún la situación en la zona, tal y como ha advertido en laSexta Noticias el analista internacional Mario Saavedra.

"Es un arma que tiene Irán para escalar", ha señalado el experto, quien ha recordado que "una de las opciones alternativas era el oleoducto que va de este a oeste en Arabia Saudí para evitar ese estrecho de Ormuz". "Si bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, sería una escalada aterradora", ha advertido Saavedra.

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