Saavedra ve posible un bloqueo de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb: "Sería una escalada aterradora"

Los detalles El analista internacional ha destacado que dicho estrecho es "un arma que tiene Irán para escalar" y que podría usar.

Irán cuenta con el apoyo de los hutíes en Yemen, quienes tienen la capacidad de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, una acción que complicaría aún más la situación en la región. Según el analista internacional Mario Saavedra, entrevistado por laSexta Noticias, este bloqueo podría ser utilizado por Irán como una herramienta para intensificar el conflicto. Saavedra recuerda que una alternativa para evitar el estrecho de Ormuz es el oleoducto de Arabia Saudí que va de este a oeste. Sin embargo, el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb representaría una escalada preocupante en la tensión regional.

Irán tiene como aliados a los hutíes de Yemen, quienes pueden bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que complicaría más aún la situación en la zona, tal y como ha advertido en laSexta Noticias el analista internacional Mario Saavedra.

"Es un arma que tiene Irán para escalar", ha señalado el experto, quien ha recordado que "una de las opciones alternativas era el oleoducto que va de este a oeste en Arabia Saudí para evitar ese estrecho de Ormuz". "Si bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, sería una escalada aterradora", ha advertido Saavedra.

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