Rutte admite que Trump está "claramente decepcionado" con la OTAN pero le recuerda que "la gran mayoría" de países han apoyado a EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presenta su informe anual de 2025 en Bruselas

Entre líneas El secretario general de la OTAN asegura haber escuchado "con atención" las quejas de Trump en su reunión en la Casa Blanca, de la que no han trascendido imágenes como en otras ocasiones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó en una entrevista con CNN que el presidente de EE. UU., Donald Trump, mostró decepción con la alianza durante su reunión en la Casa Blanca. A pesar de su descontento, Trump fue receptivo a los argumentos sobre la situación en Europa respecto a Irán. Rutte justificó las críticas de Trump hacia los aliados que no respaldaron las operaciones militares contra Irán, pero destacó la colaboración de la mayoría de los países europeos en temas logísticos y de defensa. La reunión, que duró dos horas, se realizó sin acceso a la prensa ni comunicados oficiales. Rutte evitó responder sobre una posible retirada de EE. UU. de la OTAN, mencionando que la alianza está en proceso de transformación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "claramente decepcionado" con la alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro.

Rutte dijo durante la entrevista en CNN que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

"Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

"Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística, sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos", añadió tras su reunión.

El secretario general fue consultado sobre si Trump mencionó sus intenciones de retirar a Estados Unidos de la OTAN durante su encuentro pero evitó responder directamente diciendo que la alianza está en medio de una "transformación" y que los países europeos están dispuestos a ser mas "cuidadosos" en temas de defensa.

Sin imágenes ni comunicados sobre la reunión

La reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca se extendió por aproximadamente dos horas, sin acceso a la prensa y sin que la Administración estadounidense haya emitido aún algún pronunciamiento oficial respecto al encuentro.

El secretario general de la OTAN, se negó a opinar sobre las amenazas emitidas por Trump diciendo que acabaría con toda una civilización y dijo que ahora "el mundo es más seguro" gracias al "liderazgo del presidente Trump".

Trump sopesa sancionar a ciertos países de la OTAN por no apoyarle en la guerra contra Irán mientras vuelve a amenazar con su salida de la Alianza

La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

La reunión con Rutte se produce además un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.