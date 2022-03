Rusia ha abierto corredores humanitarios este lunes en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi, según han informado las propias fuerzas armadas rusas a la Cruz Roja, la OSCE y la ONU. "Ante la catastrófica situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades de Kiev, Jarkov, Sumi y Mariupol, las Fuerzas Armadas, con fines humanitarios, anuncian un régimen de silencio y abren corredores humanitarios", se recoge en el comunicado. La tregua ha comenzado a las 07:00 horas GMT.

El anuncio de las autoridades rusas se ha lanzado poco después de que las tropas de Putin hayan lanzado un ataque con misiles en el pueblo de Tuzla, en Odesa, una ciudad costera con salida al Mar Negro que funciona como fuente de recursos clave para Ucrania. "Hay información de que el enemigo lanzó un ataque con misiles desde el mar en el área del asentamiento de Tuzla. Se está especificando información sobre otros asentamientos cercanos", ha informado el portavoz del Cuartel General de Operaciones de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergey Bratchuk.

Rusia ha atacado instalaciones de infraestructura crítica y por el momento no hay información sobre víctimas. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó este domingo de que el Ejército de Rusia "se preparaba para bombardear Odesa" y advirtió de que "sería un crimen de guerra" y "un crimen histórico". La Oficina presidencial ucraniana advirtió además de que miles de personas deben ser evacuadas inmediatamente de sus ciudades.

"Ya hemos tenido dos acuerdos sobre corredores humanitarios desde Mariupol y Volnovaja con la parte rusa, los cuales han sido violados por los rusos. Habrían permitido la evacuación de más de 200.000 civiles", ha denunciado el Departamento. En este contexto, ya hay varias decenas de ciudades en ocho regiones del país en las que "la situación humanitaria es catastrófica". Las ciudades, pueblos y aldeas de las regiones de Sumy, Chernigov, Jákov, Kiev, Mykolaiv, Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk son los que necesitan mayor acceso a los corredores humanitarios.

Las tropas rusas violan las normas del Derecho Internacional bombardeando a civiles"

Así, la Oficina presidencial hizo hincapié en que, según el Derecho Internacional humanitario, los intermediarios en el proceso de coordinación de los corredores humanitarios pueden ser un "tercer lado" independiente que no es parte del conflicto u organizaciones humanitarias internacionales. Por otro lado, ha acusado a Rusia de utilizar los corredores humanitarios como pretexto para reforzar sus propias posiciones militares y conquistar completamente Ucrania.

También las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado que las tropas rusas "violan las normas del Derecho Internacional humanitario, bombardeando a civiles". En concreto, en su informe diario, han explicado que las fuerzas rusas continúan su ofensiva con "el lanzamiento de cohetes y ataques de artillería contra los asentamientos de Ucrania".

"Toman de rehenes a mujeres y niños, desplegan equipo, municiones en barrios residenciales de las ciudades, crean artificialmente crisis humanitaria en asentamientos ocupados", han detallado en su perfil oficial de Facebook. Así, las Fuerzas Armadas de Ucrania han dicho que las fuerzas rusas están privando de luz y agua a los habitantes de la ciudad de Irpín desde hace más de tres días, y tampoco tienen acceso a comida ni a agua porque prohiben a los residentes salir de sus casas.

"El Grupo de las Fuerzas de Defensa de Ucrania lleva a cabo una operación defensiva en todas las direcciones de los objetivos del oponente", han asegurado. Así, han hecho hincapié en que "el enemigo sigue sufriendo grandes pérdidas en fuerza vital, equipo de tierra y medios de ataque aéreo". Este lunes es el duodécimo día de conflicto desde que Putin anunció la operación militar en Ucrania y las Fuerzas de Defensa de Ucrania han denunciado que "en redes sociales, el enemigo continúa distribuyendo contenido creado desde primera persona, que cubre negativamente las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Llegan los primeros refugiados a España

Mientras tanto, 44 personas que han viajado desde Ucrania a València en el primer autobús fletado por la ONG Juntos por la Paz han llegado a primera hora de este lunes a España. El autobús ha llegado en torno a las cinco de la mañana a la Facultad de Medicina de la capital valenciana, donde la organización ha instalado un punto de recogida al que han acudido las familias que acogen a los recién llegados. Entre aplausos ha aparcado la "cebrita", el vehículo con matrícula ucraniana y estampado de cebra.

En este primer autobús viajan familias que ya tenían vínculos con la Comunitat Valenciana porque sus hijos han participado en el programa de vacaciones que gestiona Juntos por la Vida. Según ha explicado el vicepresidente, Jesús Rodríguez, la acogida de estas personas va a ser "más fácil" porque ya tienen relación con personas que viven aquí. "Tenemos cientos de solicitudes de acogimiento, pero no es tan sencillo", ha agregado.

No obstante, Rodríguez ha indicado que según pasen los días, esta acogida será más complicada, ya que vendrá gente que no tiene relación con nadie en el territorio valenciano y también tendrán que localizar a quien los acoja. Para ello, habrá que superar el "efecto gaseosa" de los primeros días: "Mucha gente quiere ayudar, pero esto no es acoger a un niño, es una familia entera que igual viene con la madre, los hijos y la abuela", ha apuntado.

El autobús salió el pasado viernes a mediodía de Leópolis. En él viajaban 14 familias

"Este es un acogimiento humano, de entrega y esfuerzo: Vas a sacar a una familia de la guerra y la tienes que cuidar y querer, pero no vienen porque quieren. En cuanto puedan van a volver, si tienen la casa y sus negocios allí, pero ahora es un tiempo que no sabemos cuánto durará y habrá que echarles una mano", ha explicado. "Habrá de todo, hay personas más humildes, hay con más capacidad, pero eso poco a poco, primero que tengan un techo al que llegar y luego iremos viendo", ha añadido.

Este autobús salió a las 12 del mediodía del viernes de Leópolis (Ucrania). Les costó 12 horas llegar a la frontera, cuando esta ciudad dista unos 90 kilómetros de la frontera polaca Salieron 53 personas y llegarán 44, ya que varias personas se han quedado en otros países. Vienen 14 familias, todas con su familia de referencia ya que tenían, excepto una, relación con personas de la Comunitat Valenciana.