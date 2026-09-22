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La rotunda reflexión de Pedro Rodríguez sobre la ONU: "Su problema es que fue creada para defender un orden internacional que ya no existe"

"Hemos visto esta tarde al presidente de Estados Unidos hablar el lenguaje del genocidio en la Asamblea General", comenta Pedro Rodríguez, que habla de un nuevo orden internacional "de un reparto a tres entre China, Estados Unidos y Rusia".

"Hemos visto esta tarde al presidente de Estados Unidos hablar el lenguaje del genocidio en la Asamblea General", comenta Pedro Rodríguez, que habla de un nuevo orden internacional "de un reparto a tres entre China, Estados Unidos y Rusia".

Pedro Rodríguez analiza en Más Vale Tarde lo que está dando de sí la Asamblea General de la Naciones Unidas, donde se han visto imágenes como el encuentro entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez: "Aunque el maleteo ahora no vaya a Barajas y vaya a Mar-a-Lago, el buen rollito se mantiene", opina el experto en relaciones internacionales.

Rodríguez también hace una reflexión sobre el escaso poder de la ONU en el contexto internacional actual: "El problema de la ONU es que fue creada para defender un orden internacional que ya no existe".

Un orden internacional donde, según el profesor, estaba basado en "reglas, multilateralismo, cooperación y derechos humanos" que en este momento "está saltando por los aires".

"Hemos visto esta tarde al presidente de Estados Unidos hablar el lenguaje del genocidio, dirigiéndose a la Asamblea General y amenazando con aniquilar la civilización de Irán", comenta Rodríguez, para el que esto es "una degradación que refleja este orden internacional de un reparto a tres entre China, Estados Unidos y Rusia".

"Desgraciadamente, las reglas existen, pero cuando solo se aplican a los pequeños es como si no existieran", concluye.

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