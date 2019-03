Una reportera china cubre el terremoto vestida de novia

Una reportera de la televisión local de Yaan cubrió en directo, y vestida de novia, las consecuencias del terremoto de este sábado. Chen Ying se encontraba en mitad de su boda cuando tuvo lugar el seísmo de magnitud 6,6 en la localidad de Yaan. Inmediatamente se puso en acción y comenzó a entrevistar a la gente en la calle.

"Me encuentro en Holiday Plaza. Hace quince minutos, un fuerte terremoto ha sacudido la zona, pero en el lugar donde me encuentro no ha habido ninguna baja. Los residentes de Yaan han tomado precauciones para prevenir daños, espero que nuestra ciudad se encuentre segura" dijo Chen frente a la cámara.

Después de grabar durante diez minutos, Chen Ying continuó con su boda y volvió a trabajar después de una breve ceremonia. Las imágenes de esta valiente reportera están dando la vuelta al mundo, y algunas voces ya empiezan a dirigirse a ella como "la novia más bella del mundo".