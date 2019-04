Una explosión en una central nuclear francesa provoca cinco heridos

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado una explosión en la que ha habido cinco heridos. EDF ha indicado que se ha producido un incendio en el reactor 1 de Flamanville, que ha ocasionado una explosión en una zona no nuclear, a raíz de lo cual, el reactor, de 1.300 megavatios, ha sido desconectado, según Reuters.

"Controlado el conato de incendio en Flamanville 1 en zona no nuclear. Sin consecuencias para la seguridad del entorno", ha puntualizado la compañía en su cuenta oficial de Twitter. La central cuenta con dos reactores.

Hasta el lugar se han desplazado los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por 'Ouest-France', no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.

"Ha sido un acontecimiento técnico significativo pero no se trata de un accidente nuclear" ya que la explosión se ha producido "fuera de la zona nuclear", ha explicado al diario el director del gabinete del prefecto, Olivier Marmion. "Cinco personas han resultado levemente intoxicadas pero no están heridas", ha precisado.