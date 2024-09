Uno de los 50 hombres juzgados en Aviñón (Francia) por el caso de Dominique Pelicot, que drogaba con ansiolíticos a su mujer, Gisèle, para que en estado de inconsciencia otros la violaran, está acusado por repetir ese mismo engranaje con su propia pareja, pero no con Pelicot. "Es imperdonable", subrayó este miércoles ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse la hija de este hombre, Jean-Pierre M., de 63 años, que está acusado de haber dado también ansiolíticos a su pareja para luego tener relaciones sexuales con ella, varias veces en compañía de Dominique Pelicot.

Ese hombre, que se hacía llamar 'Rasmus', copió el modus operandi del principal acusado en el caso. La policía ha encontrado imágenes de su esposa en el disco duro de Dominique Pelicot, según publican medios franceses. Ambos se conocieron a través de la plataforma, del chat, donde Pelicot ofrecía a su mujer a otros hombres para que fueran a su casa a violarla. Acudió al menos cinco veces a su casa. A veces era Rasmus, quien, delante de Pelicot, abusaba de su mujer. Otras, era él quien la violaba. Ella, la segunda víctima, todavía no ha denunciado.

La declaración de Pelicot sigue retrasándose y este miércoles ha evitado declarar todavía afectado de sus dolencias abdominales, aunque sí se ha presentado en el juzgado. .

Según ha relatado durante la sesión de la tarde del martes, cada vídeo se guardaba con el nombre o apodo del agresor, su edad y el día en el que había sucedido. Algunos duraban hasta 3 o incluso 6 horas, en las que los abusos eran constantes. Guardaba igualmente fotos de su esposa y sus hijas, así como algunos montajes amateur que realizaba de ambas.

La hija, que se enteró de todo cuando su padre fue detenido, dijo no entender nada y se mostró convencida de que su padre no habría organizado esas prácticas con su propia mujer si no hubiera conocido a Dominique Pelicot.En cualquier caso, hizo hincapié en que "lo que se le reprocha es muy grave, inexcusable", y en que espera tener "respuestas" durante este proceso, que comenzó el 2 de septiembre y debe finalizar una o dos semanas antes de Navidad.

Jean Pierre M. admitió al comienzo del proceso los hechos por los que está encausado y, según contó uno de los policías encargados de la investigación, considera que merece la cadena perpetua. Los jueces deberán determinar su responsabilidad en este sumario, cuyo centro es Dominique Pelicot y los archivos que guardaba y que le fueron requisados en septiembre de 2020 cuando fue arrestado por haber grabado bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de la ciudad de Carpentras.