"Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a leer este comunicado de parte de nuestro líder, 'Pipo', y del menor Esteban. Queremos dejar bien claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con sus promesas que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña serán dados de baja". Así comienza un vídeo en el que un grupo de encapuchados, portando armas en las manos, reivindican la autoría de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. "Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados en la tarde de hoy", apuntan, en referencia al asesinato.

Y, además, adelantan que "se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra". "Tú también, Jan Topić", avanzan, señalando directamente al también candidato presidencial Jan Tomislav Topić Feraud, que se presenta por el Partido Social Cristiano. "Si no cumples, serás el siguiente". El vídeo en el que un grupo que supuestamente formaría parte de esta banda ha sido publicado en redes sociales, entre otros, por el periodista nicaragüense Benjamin Rubenstein, cuya veracidad todavía no ha sido confirmada.

Los Lobos es la segunda agrupación criminal de Ecuador, con unos 8.000 miembros distribuidos por las cárceles del país, según 'Insight Crime'. Es una de las bandas que participó en las masacres carcelarias de Ecuador en 2021, cuando se registraron más de 300 muertos. La agrupación nació como una escisión de Los Choneros y mantienen una alianza estratégica con el cártel Jalisco Nueva Generación, que se disputa el control de las rutas de la cocaína en el país.

'Pipo', al que hacen referencia en el vídeo, es Wilmer Chavarría, quien se cree que fue asesinado durante uno de los motines de aquel año. El actual líder de Los Lobos se cree que podría ser el hijo de la pareja de 'Pipo', al que nombran como el "menor Esteban", pero también los expertos señalan a 'Ariel', cuyo nombre es Alexánder Quesada.

¿Quiénes son Los Choneros?

Unas dos décadas de actividad, un líder que lo es desde la muerte del anterior responsable de la banda y unos cuantos asesinatos en su historial: la agrupación de Los Choneros lo tiene todo para ser calificada como la mayor banda criminal de Ecuador. El origen exacto del nacimiento de Los Choneros no se conoce con claridad: en los años noventa ya se hablaba de ellos, como una organización dedicada al narcotráfico localizad en la ciudad de Manta, en la costa pacífica de Ecuador. Las autoridades, por aquel entonces, la identificaron como un brazo armado local de un cártel colombiano, aunque a día de hoy tienen identidad propia.

Para Los Choneros ha tenido muchas referencias el candidato presidencial Villavicencio, antes de morir. Semanas antes de su asesinato, el periodista y político había denunciado las amenazas por parte de José Adolfo Macías Villama, alias 'Fito', líder de la banda. Los Choneros es una banda ecuatoriana vinculada al narcotráfico y con una estrecha relación con el mexicano cártel de Sinaloa. "Un dirigente de Manabí recibió la visita de varios emisarios de alias 'Fito' para decirle que, si yo sigo mencionando el nombre de 'Fito' y Los Choneros, me van a quebrar", dijo Villavicencio días antes de ser asesinado. "Mi decisión fue continuar con la campaña electoral y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene de perfil la foto de 'Fito'", añadió entonces, según recoge la prensa local.

Se cree que el fundador de esta banda fue Jorge Busmarck Véliz España, alias 'Teniente España', nacido en la pequeña Chone, 'la ciudad de los naranjos en flor', que comenzó como un pequeño vendedor de drogas en la zona. En no mucho tiempo, 'Teniente España' y los primeros 'choneros' ya se dedicaban a tiempo completo al robo, la extorsión, el secuestro y el sicariato, según explican desde 'Insight Crime'. A principios de los años 2000, Los Choneros no eran ni diez chavales, de entre 18 y 30 años, pero ya se habían hecho con el control de la ruta del narcotráfico en la provincia de Manabí, desde donde se enviaba la droga a México y Estados Unidos, principalmente, pero también a Europa.

En 2005, Los Choneros se embarcaron en una guerra con Los Queseros, otra banda de la zona, liderada por Carlos Cedeño Vera y que contaba en sus filas con figuras como la de 'Pichincha', una mujer condenada a 35 años de prisión por varios asesinatos fugada de la cárcel. El objetivo de Los Queseros era acabar con sus competidores, pero el conflicto empezó con el asesinato del la mujer del 'Teniente España' en un ataque en el que la hija de este también resultó herida. La rivalidad entre estos dos grupos provocó la muerte del líder de Los Choneros en 2007, pasando el testigo del grupo de narcotráfico a Jorge Luis Zambrano González, alias 'Rasquiña'.

La primera detención de 'Rasquiña' tuvo lugar cuando éste tenía 26 años, pero no llegó a pasar ni un año en la cárcel, según la prensa local. Sí entró después, tras encadenar varias condenas, entre ellas por el asesinato de Jairon Carreño Mendoza, muerto a tiros delante de su familia. 'Rasquiña' salió de prisión en 2020 después de que fuera reducida su condena, pero meses después de su liberación, fue asesinado a tiros, después de casi 15 años como líder de Los Choneros. Tras su muerte, llegó el turno de 'Fito', al que Villavicencio ha señalado directamente por sus amenazas. Mano derecha de 'Rasquiña', 'Fito' cumple una condena de 34 años en una cárcel del país.

Villavicencio señaló, antes de su asesinato, que recibir amenazas del narco ecuatoriano confirmaba que "efectivamente" su propuesta electoral "afecta gravemente a estas estructuras criminales". "Y aquí estoy yo, dando la cara. No les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y les reitero: no les tengo miedo".