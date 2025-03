Quedarse los territorios ocupados y con la OTAN lejos: las condiciones de Putin para un alto el fuego en Ucrania

El mundo está pendiente este martes de una llamada telefónica que podría fijar los puntos definitivos para poner fin a la guerra en Ucrania tras más de tres años desde la invasión rusa de febrero de 2022. En realidad, y según reveló Donald Trump, que es quien va a hablar con el presidente ruso, hay puntos de esas negociaciones que ya están cerrados, si bien quedaban temas por cerrar.

El presidente de Estados Unidos quiere convencer a su homólogo ruso para que acepte la propuesta de alto el fuego de 30 días que Kyiv ya aceptó la semana pasada. En declaraciones a los medios de comunicación a bordo del Air Force One, Trump también adelantó que hablaría con Putin sobre territorio e infraestructuras energéticas. Pero Putin tiene sus propias exigencias, como ya ha ido expresando en las últimas semanas desde que se empezaron a normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y también quiere convencer a Trump para conseguir en negociaciones lo que no ha logrado en el frente.

Quedarse con los territorios ocupados

Putin declaró hace unos días que Rusia estaría dispuesta a aceptar el alto el fuego, eso sí, solo si Kyiv aceptaba una serie de exigencias opresivas. El tema territorial es el principal de estas condiciones. Putin quiere quedarse no solo con los territorios que controla en las regiones del Donbás, Crimea, Jersón y Zaporiyia, sino con todos esos territorios al completo. Las autoridades ucranianas han cifrado en 460 las localidades "temporalmente" ocupadas por las fuerzas rusas, según ha informado este martes el viceprimer ministro y ministro de Desarrollo Territorial, Oleksi Kuleba.

Este no es un tema nuevo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudita el 11 de marzo incluyeron debates sobre posibles "concesiones territoriales" como parte de un acuerdo negociado con Rusia.

Ucrania no quiere acpetar esto, pero no tiene posibilidad de reconquistar militarmente. La línea roja del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no reconocer ningún territorio ocupado como ruso", como condición para cualquier acuerdo de paz, según recogía este domingo el periódico británico The Independent. Así, y a pesar de no reconocerlos, Zelenski admitiría la pérdida de esos territorios ocupados pero nos los reconocería como rusos. A cambio, Ucrania renunciaría por escrito a recuperarlos por la fuerza.

El control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa y actualmente controlada por Rusia, es otro de los temas previstos en las conversaciones, según apunta la agencia Reuters. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los ataques con drones y otras actividades militares en Zaporiyia o sus alrededores, y el Organismo Internacional de Energía Atómica lleva tiempo advirtiendo de los riesgos de un desastre allí.

Nada de tropas extranjeras en Ucrania

Mientras que el primer ministro inglés, Keir Starmer, aseguraba que hay varios países dispuestos a formar una 'Coalición de los Voluntarios' que manden tropas a Ucrania, Putin plantea como otra de las líneas rojas de Putin la presencia de tropas extranjeras. Ni siquiera aunque no sea bajo una misión de la OTAN. En este punto, Ucrania siempre ha exigido garantías de seguridad en caso de que Rusia incumpla los términos de cualquier futuro alto el fuego, pero el presidente ruso consideraría una declaración de guerra la presencia de tropas extranjeras cerca de sus fronteras.

Además, Putin ha rechazado en varias ocasiones que Ucrania entre a formar parte de la OTAN, una línea roja que ha expresado también desde el inicio de las conversaciones con Estados Unidos.

Las otras condiciones de Zelenski

Desde Ucrania, urgen a Putin a firmar el alto el fuego de 30 días sin condiciones adicionales. Temen que el ruso acabe lanzando un ultimátum: o se firma su propuesta o prolongará más la guerra. Aparte de estos temas, Zelenski ha propuesto también otras líneas rojas en respuesta. El regreso de miles de niños ucranianos deportados ilegalmente a Rusia, así como el retorno miles de civiles detenidos ilegalmente y que no son prisioneros de guerra es su principal línea de batalla, recoge también el diario británico. Un tema sobre el que el Kremlin no tiene en mente hacer por el momento.