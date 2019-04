¿Qué es 'Bahamas Leaks'? Las claves de la filtración de sociedades inscritas en el Registro Mercantil de Bahamas

LaSexta desvela los documentos de Bahamas Leaks, una filtración de sociedades inscritas en el Registro Mercantil de Bahamas. En concreto más de 1,3 millones de documentos que contienen información de sociedades que son propiedad de políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia y Medio Oriente. En el año 2000, la OCDE incluyó a Bahamas en la lista negra de países considerados paraísos fiscales, pero Bahamas reaccionó en el año 2001 introduciendo nuevas leyes para que la OCDE lo retirase de esta lista y prohibió las acciones al portador.

La filtración procede del periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung' y está coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En España, los compartirán en exclusiva laSexta y 'El Confidencial'. Dichos papeles sacan a la luz los detalles de 175.888 sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas entre 1990 y principios de 2016. La filtración supone 38 Gb de información y 1,3 millones de documentos.

Liderados por el 'Süddeutsche Zeitung', prestigiosos medios de comunicación van a participar en la publicación de la exclusiva como 'Le Monde', 'BBC', 'The Guardian' o 'NDR' .De entre los 539 agentes registrados en relación con el registro de Bahamas se encuentra Mossack Fonseca, la firma de abogados de los Papeles de Panamá que aparece como intermediaria de 154.915 entidades. Bahamas es la tercera jurisdicción de volumen de negocio para Mossack Fonseca. De hecho, era uno de los productos estrella del despacho panameño.

Neelie Kroes, excomisaria europea de Competencia y exvicepresidenta de la Comisión Europea aparece como directora de una sociedad en Bahamas, 'Mint Holdings', entre el año 2000 y el 2009. Sociedad que no reveló en su declaración de bienes de 2004 en adelante. Randy de Puniet, piloto de motociclismo francés, también aparece en el registro de Bahamas como director, presidente y secretario de una sociedad con su nombre: 'Randy De Puniet Motorsport LTD'. LaSexta se ha puesto en contacto con su representante para preguntarle sobre la sociedad, pero después de varios intentos no ha habido respuesta.

La web de laSexta publica la base de datos de estos documentos combinándolos con la de los Papeles de Panamá y la de otras filtraciones anteriores. De esta forma, crea el registro público de sociedades offshore más grande de la historia. Por primera vez, se ha creado una base de datos libre, online y buscable sobre las sociedades offshore registradas en Bahamas.