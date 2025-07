Qué se sabe de Shane Tamura, el autor del tiroteo de Nueva York que deja 4 muertos

El acceso a armas de fuego en Estados Unidos es notoriamente fácil, lo que se refleja en la frecuencia de tiroteos, como el ocurrido en Manhattan. Cuatro personas murieron cuando Shane Devon Tamura, de 27 años, abrió fuego en un edificio de oficinas antes de suicidarse. Entre las víctimas se encontraba un agente de policía. Tamura, exjugador de fútbol americano, sufría encefalopatía traumática crónica (ETC), enfermedad común en jugadores de este deporte. En una nota de suicidio, mencionó que la ETC le afectó profundamente. A pesar de su pasado aparentemente normal, sus conocidos quedaron sorprendidos al saber de su implicación en el tiroteo.

No es nuevo para nadie que el acceso a armas de fuego en Estados Unidos es mucho más sencillo que en otros países, especialmente que en los europeos; muestra de ello es la gran cantidad de tiroteos que hay en el país, como el que ha ocurrido este lunes en Manhattan (Nueva York). Al menos cuatro personas han muerto después de que un individuo armado entrase en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad en horario laboral y comenzase a disparar antes de suicidarse.

"Hemos perdido cuatro vidas en otro acto sin sentido de violencia armada, entre ellas la del agente [Didarul] Islam, miembro del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Eric Adams, en referencia a las víctimas del tiroteo, que incluyen a tres hombres, entre ellos, un agente, y una mujer fallecidos.

El hombre, al que se le identificó gracias a las cámaras de seguridad, salió de un BMW negro aparcado en doble fila cerca de la entrada del número 345 de Park Avenue con un fusil de asalto M4 en la mano derecha, según ha narrado la comisaria de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El hombre armado entró en el vestíbulo "abriendo fuego inmediatamente". De hecho, algunas fotografías demuestran que el atacante se paseó por las calles con aparente tranquilidad mientras portaba el arma al descubierto.

Acto seguido, el tirador subió en el ascensor a la planta 33 del edificio, propiedad de empresa inmobiliaria Rudin Management, donde se encuentran las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y del inversor Blackstone. "Una vez allí, empezó a disparar mientras avanzaba, matando a otra persona más y minutos después se pegó un tiro en el pecho", ha narrado Tisch.

Quién es Shane Devon Tamura

El sospechoso ha sido identificado como Shane Devon Tamura, un hombre de 27 años que vivía en Las Vegas (Nevada) y trabajaba como guardia de seguridad en un casino de Las Vegas, según ha podido saber New York Post. En su vehículo, el BMW, la Policía ha encontrado "una funda de fusil con munición, un revólver cargado, munición y cargadores, una mochila y medicamentos recetados a nombre de Devon Tamura", asegura la comisaria.

Además, varias fuentes que informaron a la CNN aseguran que Tamura era un exjugador de fútbol americano que se quejó sobre la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), cuyas oficinas corporativas están en el edificio donde ocurrió el tiroteo. De hecho, se ha encontrado una nota aparentemente de suicidio entre sus pertenencias donde aclaraba que sufría encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral relacionada con un traumatismo craneoencefálico.

La ETC se asocia comúnmente con los jugadores de fútbol americano y los estudios demuestran que golpes repetidos en la cabeza pueden provocar esta enfermedad. "El fútbol de Terry Long me provocó ETC y me hizo beber anticongelante", escribió Shane Tamura, tal y como revela la CNN. Cabe mencionar que Terry Long fue otro jugador de futbol americano que sufría la misma enfermedad y se suicidó en 2005 bebiendo anticongelante.

Un pasado aparentemente "normal"

Su vida era como la de un joven más. Asistió a una escuela de educación secundaria en el sur de California, donde fue jugador de fútbol americano. "Nunca hubiera pensado que la violencia estaría relacionado con él", dijo su excompañero Caleb Clarke. Tamura se cambió de instituto en 2015 al Granada Hills Charter School en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles.

En una entrevista para la NBC, Clarke indicó que perdió el contacto con su amigo, pero que quedaron a través de las redes sociales y, entonces, se enteró de que Tamura trabajaba en un casino de Las Vegas.

En cuanto al deporte, su exentrenador, Walter Roby, dijo que Tamura era "un gran jugador y muy ágil". Ninguno de los compañeros que han compartido espacio y tiempo con él dan crédito cuando se han enterado de que ha sido el presunto autor del tiroteo, pues aseguran que era un "tipo calmado y tímido y que cuando hablaba todos le escuchaban".