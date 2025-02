¿Qué pasa ahora en Alemania? Las opciones de la CDU para pactar un Gobierno ante la amenaza de la ultraderecha

La CDU ha cumplido con los pronósticos. Ha cumplido con las encuestas. Con los sondeos. Ha cumplido con el cartel de favorita en las elecciones. Porque la formación de Friedrich Merz ha ganado las elecciones. Ha ganado los comicios federales en Alemania. Sin embargo, lo ha hecho con un único 'pero'. Con el 'pero' de que su victoria es en minoría.

De que va a necesitar pactar para llegar a la mayoría en el Bundestag. Que necesitará de aliados para alcanzar a esos 316 representantes. Y que, además, tiene que hacerlo con el cordón sanitario a la ultraderecha, según han dicho y prometido en campaña.

Porque con ellos los números les dan. Porque si la CDU se acerca al 30% de los votos, la ultraderecha de AfD tienen casi el 20. Sí, dan. De sobra. Pero no. Porque han dicho que no. Porque, a priori, hay un acuerdo para dejar fuera de todo Gobierno a la formación ultra de Alice Weidel.

Gran Coalición contra la ultraderecha

Así pues, toca mirar a la tercera fuerza política. Ahí aparecen los socialdemócratas. Ahí aparece la SPD. Aparecen los protagonistas de la gran caída de la jornada electoral alemana. Se veía venir. Se lo temía un Olaf Scholz que no ha podido culminar la remontada para ser, al menos, segundo partido más votado en las elecciones federales.

Han perdido unos diez puntos porcentuales en cuanto a voto. Han pasado de gobernar a ser tercera fuerza. Han pasado a tener un papel a priori secundario pero también determinante. O, mejor dicho, más o menos determinante. Porque también tienen en mente ese cordón sanitario a la ultraderecha, y saben que si ha de ser así tiene que ser sí o sí con la CDU. Tiene que ser sí o sí la llamada 'Gran Coalición'.

Una formada entre conservadores y socialdemócratas. Una que, viendo la amenaza de la ultraderecha en el país teutón, y en el resto de Europa y casi también del mundo, es la opción posible para ese cordón sanitario a la AfD. Sumar suman, pero puede ser que necesiten de otro actor más.

En manos de la FDP y la BSW

Dependen de los dos partidos minoritarios que hay en liza en estas elecciones. Porque la FDP y la BSW podrían tener representación en el Bundestag. De ser así, los números no dan. De ser así, de entrar estas dos formaciones, necesitan de Los Verdes.

Necesitarían a la cuarta fuerza política. De una fuerza que acumula cerca del 13% de los votos y que se ha quedado realmente cerca de los socialdemócratas. Es la opción más posible, en caso de que la FDP y la BSW lleguen al 5% y estén en la Cámara.

La opción FDP

Sea como sea, de dejar fuera de juego a la AfD, la CDU debe mirar al SPD. Sí o sí. El poder gobernar en la llamada Gran Coalición depende de la FDP y de la BSW. Depende de si estos partidos minoritarios suman lo suficiente como para entrar o no en el Bundestag.

Porque todo depende de ellos. Porque con Los Verdes la cosa se puede complicar ante la decisión de la CSU, parte de la coalición de la CDU, de decir 'no' a esta formación. En el caso de que entrase la FDP, los conservadores podrían optar por apoyarse en el SPD y en ellos si es que finalmente entran en la Cámara.

Pendientes del 5%

Si la respuesta es que no, Gran Coalición y nada más. Si la respuesta es que sí, si llegan al 5%, la CDU y el SPD necesitarán de otro actor político que, presumiblemente, serán Los Verdes. Algo que, quizá, complicaría y dificultaría las opciones para llegar a, como desea el conservador Merz, un rápido acuerdo para que haya Gobierno cuanto antes.

Tres opciones se presentan pues. CDU más SPD en Gran Coalición si no entran la FDP y la BSW; si entran, se necesita de un cuarto actor. La CSU tiene el 'no' puesto para Los Verdes, por lo que las negociaciones pueden ser largas. Así pues, CDU con SPD y Los Verdes... o CDU con SPD y FDP. Estas dos opciones, eso sí, si conservadores y socialdemócratas no sumasen los 316 representantes para ser mayoría en el Bundestag.