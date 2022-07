De aquellas fiestas, estas crisis. Durante la fase más dura de la pandemia, el primer ministro británico, Boris Johnson, se saltó las medidas aplicadas en todo el país para irse de fiesta: de los 'viernes del vino' a las fiestas en vísperas del funeral del duque de Edimburgo, el líder conservador británico ha estado en el foco mediático sin parar. Tras todos estos escándalos, y también después de una moción de censura 'salvada' pero con 148 votos a favor de dejar el cargo, parece que a Johnson solo le queda una salida: la de abandonar Downing Street.

En medio de toda esta polémica, no se dejan de escuchar expresiones como "los 'tories'", en referencia a los miembros del Partido Conservador, o el "líder 'tory'", el propio primer ministro. Y sí, efectivamente es un sinónimo para hacer alusión a los integrantes del Partido Conservador que lidera, hasta ahora, el propio Johnson. Ahora bien, ¿de dónde viene esta palabra? ¿La usan ellos mismos o solo la gente que no forma parte de la organización política?

En Reino Unido, es bastante habitual leer titulares con la palabra 'tory' en lugar de 'conservador', más por un criterio de espacio: es una palabra mucho más corta y permite usar otros términos en la noticia. Y, tal y como señala la BBC, es bastante probable que se use 'tory' en un entorno coloquial a la hora de referirse al partido. No obstante, dentro del Partido Conservador es común que se usen de manera indistinta: "A día de hoy, no importa cuál se usa. La gente ya ha olvidado la historia", señalaba hace unos años a la cadena británica el diputado por Wellingborough, Peter Bone. Otros incluso prefieren el término, como el empresario Robin Wight, quien hace más de tres décadas hizo una pequeña incursión en la política de la mano de los conservadores, a los que ha mantenido su apoyo desde entonces. "Yo me llamo a mí mismo 'tory', pero no me importa que me digan 'tory' o 'conservador".

'Tory', la palabra preferida por los adversarios

No obstante, los adversarios de los conservadores tienen una clara preferencia por el término corto, al que atribuyen alguna connotación negativa. "Yo uso 'tories' para hablar de nuestros oponentes porque, para mí, este término los coloca en un lugar retrógrado, negativo y reaccionario", señala a la cadena británica el laborista David Blunkett. "'Conservador' suena más positivo, hace referencia a preservar y proteger. 'Tory' es más corto, más fácil de decir y tiene connotaciones más negativas, por eso lo utilizamos", añade.

La ahora liberal-demócrata Sarah Wollaston, que entre 2010 y 2019 fue diputada 'tory' por Totnes, es una de las que se referían indistintamente a sí misma con uno u otro término. "Pero ahora que lo pienso, cuando la gente me llama 'tory' suele hacerlo de manera peyorativa; cuando son amables es más probable que me digan 'conservadora'", bromeaba hace unos años. Dadas todas estas circunstancias, es habitual ver que el partido pida ser denominado con su nombre oficial.

¿De dónde viene el término 'tory'?

No obstante, hay que atender a la historia para saber el origen de esta expresión. El término político 'tory' es anterior al 'conservador' actual: durante la denominada Crisis de Exclusión, en el reinado de Carlos II en el siglo XVII, surgieron dos facciones en el Parlamento. Por un lado estaban los 'whigs', que querían excluir al hermano del monarca, James, duque de York, de suceder al rey porque era católico romano, mientras los 'tories' apoyaban su derecho a suceder el trono.

El término 'whig' venía de una antigua palabra utilizada de manera peyorativa para hacer referencia a los campesinos y pueblerinos, mientras que 'tory' procede de 'tóraidhe' (gaélico irlandés), que significa 'fuera de la ley'. Según el experto en el Partido Conservador en la Universidad de Leeds David Seawright, "se podría decir que los 'tories' eran los caballeros y los 'whigs', los 'roundheads' (los 'parlamentarios' que lucharon contra los monárquicos y contra Carlos I).

El término 'conservador' es un poco más tardío; comenzó a utilizarse en 1830 bajo el mandato del estadista Robert Peel, encargado de modernizar el partido. A pesar de que la formación adoptó una nueva nomenclatura, el término 'tory' se siguió utilizando durante mucho tiempo, hasta el momento actual, cuando se han convertido en términos intercambiables.