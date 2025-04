Putin no irá al funeral del papa Francisco

El presidente de Rusia no tiene intención de viajar a Roma el fin de semana, cuando se celebra el funeral del papa Francisco I, fallecido a los 88 años. Así lo ha confirmado el portavoz del Kremlin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado que Vladímir Putin no irá al funeral del papa, según la agencia rusa TASS. El presidente ruso "no tiene ningún plan" de acudir al entierro de Francisco I, que falleció a los 88 años tras varios meses de problemas agravados de salud. Peskov ha señalado ante los medios rusos que en el seno del Gobierno ruso todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre si alguien acudirá en representación de Rusia a las exequias del pontífice, que tienen lugar el sábado 26 de abril por la mañana.

"Sólo os puedo decir que aún no se ha decidido. Actualizaremos la información cuando se tome una decisión", ha añadido ante los periodistas. Putin es el primer mandatario ruso que se confirma que no irá al funeral, que se celebra el quinto día tras la constatación de la muerte del pontífice. Lo cierto es que Putin tampoco acudió al entierro de la reina Isabel II, después de que Peskov anunciara inicialmente que no habían "considerado" ni siquiera esta opción.