El puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore (EEUU) ha colapsado a consecuencia del choque de un barco carguero contra uno de sus pilares. La infraestructura ha colapsado hasta su derrumbe absoluto, provocando la caída de varios coches al río Patapsco. Según los bomberos de la ciudad, se busca a siete personas que cayeron al río con sus vehículos. Por ese puente, el mayor de Baltimore, pasan al día unos 11,5 millones de vehículos.

El diario 'The National' y otros medios publicaron un vídeo en el que se ve claramente el choque y a continuación el desplome de la parte central del puente metálico. Asimismo, Reuters señala que es posible que haya trabajadores en el río.

El alcance de los daños al puente de 3 kilómetros (1,6 millas) no estaba claro de inmediato, según 'The New York Times', mientras que FoxBaltimore ha señalado que el puente se había derrumbado en el río Patapsco.

"Todos los carriles cerraron en ambas direcciones por un incidente en la I-695 KeyBridge. Se está desviando el tráfico", ha informado la Autoridad de Transporte de Maryland en una publicación en X. La Policía ha señalado que fueron notificados del incidente a la 1:35 a.m. ET (535 GMT) el martes. El puente metálico forma parte de la autopista Interestatal 695 de Maryland, que rodea Baltimore.

Los vídeos en las redes sociales mostraron que una gran parte del puente colapsaba en el agua.