Una niña de 14 años a fallecido después de que se le cayese encima un árbol en el estado de Luisiana. La adolescente es la primera víctima mortal conocida en Estados Unidos por el paso del poderoso hurcán Laura. El huracán tocó tierra como categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

El fatal desenlace de este suceso ha sudo comunicado por Christina Stephens, portavoz del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, a través de Twitter. Al parecer, el árbol cayó sobre la vivienda de la joven en la localidad de Leesville.

Además, tal y como ha señalado, se espera que pueda haber más muertos debido a la crudeza con la que el temporal está arrasando en el estado. Laura ya había dejado 21 muertos a su paso por Haití y otros cuatro en República Dominicana.

Ahora, el huracán atraviesa este jueves el estado de Luisiana hacia el norte como huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 140 km/h. A su paso deja fuertes lluvias y amenaza con graves inundaciones por el aumento del nivel del mar causado por la coincidencia de la marejada ciclónica y la marea natural.

A primera hora del día, el gobernador Bel Edwards se había congratulado en una entrevista en la 'CNN' de que hasta ese momento no había reportes de víctimas mortales por el paso de Laura: "No sé cuánto tiempo aguantará, pero es una bendición". Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la menor no ha tardado en llegar desde Leesville, situada unos 160 kilómetros desde la costa de Luisiana.

El gobernador ha instado a la población a quedarse en sus casas y seguir prestando atención a las advertencias e instrucciones de las autoridades. También ha pedido a los ciudadanos que se mantengan atentos a las noticias.

También en declaraciones a 'CNN', el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha confirmado que en su estado no tenían conocimiento de fallecidos. El político ha indicado que "sin duda" la masiva evacuación en la zonas costeras había "salvado vidas".