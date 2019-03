La tregua entre Israel y Hamás se mantiene pero el ejército israelí sigue en la frontera

La tregua ha sido un respiro, logrado in extremis y especialmente por la presión de Egipto y Estados Unidos. Todo un triunfo para el recién elegido Obama.

Los que pueden ver en el vídeo de laSexta Noticias son los únicos disparos que esta noche se han escuchado en la Franja. Las calles se han llenado de gente para celebrar otra nueva oportunidad para la paz . “Gracias a la resistencia y todos los que han defendido nuestra tierra”, cuenta una niña palestina.

Esta noche, en Gaza podrán volver a sus casas y abandonar los refugios. Hamás se esfuerza en vender la tregua como una victoria, ha ganado legitimidad como interlocutor.

Para el gobierno Israelí el alto el fuego también es una victoria. “Los objetivos militares se han alcanzado en su totalidad. Hamas y la Yihad han tenido que aceptar un doloroso acuerdo”, ha asegurado el primer ministro israelí Ehud Barach.

No existe el mismo sentimiento entre el pueblo , más del 60% hubieran continuado con la ofensiva militar y piensan que la tregua no durará mucho tiempo. “Soy pesimista, loscohetes volverán, es sólo cuestión de tiempo”, cuenta un hombre que no confía en la tregua.

Algunos soldados han hecho sus petates y vuelven a casa, otras unidades permanecen alerta en la frontera dispuestas a actuar si se incumple el alto el fuego. La realidad nos dice que el único éxito ha sido volver al punto de partida: a la misma situación que había antes de la escalada de violencia.