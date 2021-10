El precio de la electricidad este domingo es el más caro de la historia: 209,63 euros el megavatio hora (MWh). Parece que ya no es noticia, pero el de hoy es un nuevo récord y, además, el décimo día por encima del umbral de los 200 euros. La subida del precio de la energía ha relanzado el debate sobre los reactores nucleares. En Europa, solo Francia cuenta con un 72% de electricidad creada por energía nuclear. En España fue del 22% en 2020.

El país galo plantea desarrollar reactores nucleares modulares. Porque el objetivo de Emmanuel Macron es reindustrializar Francia. "La estrategia para 2030 debe llevarnos a invertir 30.000 millones de euros", ha asegurado el mandatario francés. De esos 30.000 millones anunciados, destinará 1.000 a este tipo de reactores nucleares. Pero ¿qué son los modulares? Son más pequeños, utilizan menos energia y son más fáciles de transportar.

"Esto tiene muchas ventajas en cuanto a abaratamiento de costes, sencillez y seguridad", ha explicado Alfredo García, ingeniero nuclear y divulgador. Pero no es oro todo lo que reluce. "El problema que hay es que no están desarrollados, hay muy pocos ejemplares, y por otra parte no están terminadas todas las cuestiones de seguridad", ha expuesto Cristina Roig, miembro de Ecologistas en Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear.

Ahora, el objetivo es que el material nuclear que se genere dure menos tiempo, y es en lo que se están centrando los 72 diseños que se están desarrollando por todo el mundo. A día de hoy, España produce un 20% de su energía con la nuclear, muy por detrás de Francia, que lidera la lista de los países europeos. Mientras, Alemania la cierra. Solo produce un 12% de su energía con las nucleares.

Esto, sin embargo, ha llevado al país europeo a aumentar la quema de carbón ante la subida del gas. "Se trata de reducir las emisiones, y para eso es necesario una combinación de energías renovables variables con otras de respaldo y que también sean bajas en emisiones", ha detallado García. "La obtención del uranio procede de la minería. Por tanto, cuando se dice que la nuclear está libre de emisiones de Co2 no es verdad", ha alertado Roig.

Todo, en medio del debate sobre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con una electricidad cada vez más cara.