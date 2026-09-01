La Policía de Nueva York abate a una mujer que acuchilló a dos personas en Times Square: "¡Los mataré!"

Escena del tiroteo en el que participó un agente de policía, en Times Square, Nueva York, Estados Unidos, el 31 de agosto de 2026.

Los detalles La agresora, que tenía un "historial de incidentes de salud mental", ha muerto por un disparo de la Policía tras negarse a tirar sus armas blancas. Con dos cuchillos apuñaló a un hombre en el abdomen y a una mujer, que ha fallecido.

Las autoridades de Nueva York informaron sobre un doble apuñalamiento en Times Square, donde una mujer de 32 años falleció y un hombre de 68 años resultó herido. La agresora, Patricia Cisneros, de 49 años, fue abatida por la Policía tras atacar con cuchillos debido a problemas de salud mental. El incidente, ocurrido cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, no se considera un acto de terrorismo, aunque fue una situación peligrosa en una zona turística. El alcalde Zohran Mamdani agradeció la rápida actuación policial. Cisneros tenía antecedentes de salud mental, pero sin arrestos previos.

Las autoridades de Nueva York divulgaron este lunes la muerte de una víctima del doble apuñalamiento ocurrido en Times Square, así como la de la agresora, identificada como Patricia Cisneros, que cometió un ataque "aleatorio" debido a problemas de salud mental, y a la que disparó la Policía.

La jefa de la Policía, Jessica Tisch, dijo que sobre las 16.30 horas de la tarde, Cisneros, de 49 años, sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y en cuestión de 20 segundos apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años, que está ingresado en condición estable, y a una mujer de 32 años, que falleció en el hospital.

Cisneros, una mujer del distrito de Queens con un "historial de incidentes de salud mental", corrió entonces calle arriba, hacia la estación de policía de la concurrida plaza, y fue rodeada por varios agentes, que durante los 4 siguientes minutos intentaron que soltara las armas sin éxito mientras les profería amenazas.

"No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", dijo la agresora a los policías, quienes usaron unas pistolas de descarga eléctrica (taser) que "resultaron no ser efectivas" y después le dispararon con sus armas reglamentarias cuando esta avanzó hacia ellos blandiendo los cuchillos, relató la jefa policial. Cisneros también fue trasladada al hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

El suceso tuvo lugar cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente. "No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo", aclaró Tisch, que no obstante reconoció que ha sido "una situación extraordinariamente peligrosa desencadenándose" en uno de los lugares más turísticos del mundo, donde en cualquier momento del día hay miles de personas.

El alcalde, Zohran Mamdani, presente en la rueda de prensa, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, que no han sido identificadas porque aún se está informando a sus familiares, y agradeció la rápida intervención de la Policía para evitar que "un ataque horrible fuera aún peor".

La Policía tenía registros de "incidentes" de salud mental de la agresora en 2018 y 2019, pero no constaba ningún arresto, dijo Tisch. Según se observa en vídeos del tiroteo publicados en X por testigos, Cisneros iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido