Alemania investiga otro posible sabotaje en una subestación eléctrica en el oeste del país

Los detalles La causa del incidente está siendo investigada actualmente por la Policía, pero "con una alta probabilidad, cabe suponer que se debió a una acción externa", según indica la compañía afectada.

La Policía alemana investiga un posible sabotaje en una subestación eléctrica cerca de Colonia, posiblemente dirigido por un Estado extranjero o extremistas de izquierda. Este incidente, que ocurrió tras el hallazgo de explosivos en otra instalación en Brandeburgo, afectó el funcionamiento de líneas de suministro de RWE Power, aunque el suministro eléctrico general se mantuvo estable. Según la Policía, los responsables provocaron un cortocircuito intencionado utilizando cables. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, confirma que se investiga como un delito de sabotaje. En meses recientes, se han registrado otros ataques similares en Alemania.

La Policía alemana investiga un posible acto de sabotaje dirigido por un Estado extranjero o por el extremismo de izquierdas en una subestación eléctrica en las inmediaciones de Rommerskirchen, cerca de Colonia, en el oeste del país, un día después del hallazgo de artefactos explosivos en otra instalación de este tipo en el estado oriental de Brandeburgo.

El incidente, que se produjo el martes por la noche, tuvo repercusiones en el funcionamiento de las líneas de suministro de las centrales eléctricas y, como consecuencia, se produjeron fallos en varias instalaciones de RWE Power, informa en un comunicado la empresa energética propietaria de la subestación, Amprion. El suministro eléctrico general no se vio afectado y la estabilidad del sistema estuvo siempre garantizada, añade.

La causa del incidente está siendo investigada actualmente por la Policía, pero "con una alta probabilidad, cabe suponer que se debió a una acción externa", indica la compañía.

"Según el estado actual de las investigaciones, los autores provocaron deliberadamente un cortocircuito al colocar material conductor, presumiblemente cables, sobre la línea eléctrica aérea", afirma el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, ante los medios.

"No se trató de un interruptor averiado, fue intencionado, fue un delito. Existe una sospecha inicial de sabotaje contrario al orden constitucional. Estamos investigando en dos direcciones: un posible sabotaje dirigido por un Estado extranjero y el extremismo de izquierdas. En estos momentos no podemos descartar ninguna de las dos hipótesis", recalca.

El incidente se produce un día después de que desconocidos intentaran provocar cortocircuitos en líneas eléctricas de muy alta tensión cerca de la central de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo. Según las autoridades, lo consiguieron en dos ocasiones y la Policía investiga los hechos como un posible acto de sabotaje.

En los últimos meses se han registrado otros ataques contra infraestructuras eléctricas en Alemania, como el de enero pasado cuando presuntos autores de extrema izquierda incendiaron líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica en el suroeste de Berlín.

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