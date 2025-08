Una más de Trump: la Casa Blanca usa el audio publicitario de una turoperadora para su campaña de deportación de migrantes

La Casa Blanca ha utilizado un audio publicitario de Jet2Holidays, una turoperadora británica de bajo coste, para ilustrar en un vídeo su campaña de deportación de migrantes. El anuncio, que data de diciembre de 2022, muestra a una familia con niños disfrutando de unas vacaciones perfectas... pero la administración de Donald Trump ha convertido eso en algo muy diferente.

Porque lo que muestra la publicación compartida por la Casa Blanca es a un grupo de personas subiéndose a un avión para ser deportadas de EEUU. "Cuando el Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas te reserva un viaje de ida en Jet2 a la deportación", dice la publicación.

Cuenta ya con unos 14 millones de visualizaciones, y no ha tardado en recibir críticas de la turoperadora británica. "Somos conscientes de una publicación en la cuenta de la Casa Blanca en redes sociales. Esto no está respaldado por nosotros de ninguna manera, y nos decepciona que nuestra marca se use para promover este tipo de políticas", han dicho en un escrito a EFE.

Además de la compañía, la locutora Zoe Lister y la intérprete Jess Glynne, quien está detrás del tema 'Hold my Hand' que usa el anuncio como base, también han reaccionado de forma negativa a la publicación de la residencia oficial de Trump.

La locutora del anuncio habla de "fascistas"

"Esta publicación me enferma. Mi música habla de amor, de unidad y es positiva. Nunca busca la división o el odio", ha expuesto Glynne en sus redes sociales. Lister, en Instagram, fue más allá: "Me niego a que los fascistas roben la alegría tonta de Jet2".

Esta polémica con la Casa Blanca ha hecho que muchos se pregunte si el fenómeno Jet2Holidays ha llegado demasiado lejos. Su audio ha comenzado a usarse en redes, desde comienzos del verano, como la banda sonora de retahíla de vídeos de humor en el que se mostraban escenas catastrofistas sucedidas durante las vacaciones.

Estas van desde una pedida de mano en Grecia arruinada por turistas hasta ratas deambulando entre equipajes, e incluso un pasajero que se lleva por error un pasaporte de juguete al aeropuerto en vez de uno auténtico.

"Nuestra marca se ha convertido en algo parecido a un fenómeno viral este verano y estamos encantados de ver cómo mucha gente lo ha utilizado con buen humor. Esto ha puesto una sonrisa en las caras de la gente, igual que lo hacen nuestras vacaciones", agregó a EFE el portavoz de la turoperadora.