Ruslan Pukhov, director del Instituto de Análisis Estratégico del Ministerio de Defensa, ha sido pillado en una televisión rusa hablando de drones iranís cuando pensaba que no estaba siendo grabado y advirtiendo a los periodistas sobre qué se debe y sobre qué no se debe hablar en el país. "No preguntes mucho sobre estos drones iraníes. Todos sabemos que son iraníes, pero las autoridades no quieren admitirlo", declaró.

En este sentido, Daniel Ventura, director de 'El HuffPost', señaló en Más Vale Tarde que "Rusia ha entrado en una dinámica de perdedor", y advirtió de que "las medidas desesperadas pueden causar mucho sufrimiento, algo que era el temor de todos los analistas". "¿Qué podía pasar cuando el oso ruso estuviera herido y se diese cuenta de que no podía de ninguna de las maneras alcanzar sus objetivos?", cuestionó el periodista.

Para Iñaki López, "el único éxito que ha tenido Putin en los últimos tiempos es su cercanía a Berlusconi". Sin embargo, Pilar Gómez, periodista de 'El Confidencial' cree que precisamente esta relación la que "está poniendo en riesgo la configuración de un gobierno de Berlusconi con Meloni". "Ya le han pedido que rectifique, y vamos a ver al final cómo echa a andar esa coalición. Se suponía que Beslusconi era el menos 'proPutin', y ahora resulta que Putin lo está poniendo muy difícil por su relación con Berlusconi", manifestó López, tras lo que advirtió: "Ahora viene el invierno, y acordáis Napoleón perdió una guerra en invierno, es lo que van a hacer ahora, atrincherarse unos y otros y cortar gas y suministro a Europa y Ucrania"