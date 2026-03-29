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'No a la guerra' mundial

Pedro Rodríguez: "Trump no se entiende sin un país polarizado, esa vanidad infinita le está arrinconando a la soledad"

El contexto Millones y millones de personas se echaron a las calles en muchas ciudades del país protestando contra el presidente en marchas en las que hubo personalidades como Bruce Springsteen y Robert de Niro.

Pedro Rodríguez
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La gente de Estados Unidos se ha echado a las calles. Lo ha hecho bajo el movimiento 'No Kings'. En muchas ciudades del país. En muchos lugares que han visto llenas sus calles con millones y millones de personas protestando por la guerra en Oriente Medio y contra Donald Trump.

Contra un presidente que, según Pedro Rodríguez, está cada vez más "arrinconado en la soledad". Así se ha expresado el profesor en Relaciones Internacionales, que afirma que Trump "no se entiende sin un país polarizado".

"Lo que pasa es que creo que Trump está abandonado a su propia base. Esa vanidad infinita, esas salidas de tono, ese proceder tan grotesco... le están arrinconando a la soledad", ha explicado.

Y es que, dice Rodríguez, "es imposible seguir a Trump": "Cada vez más torea de salón a lo Ortega Cano".

De momento, Estados Unidos ha salido a las calles. Ha salido para expresar su hartazgo ante las políticas del presidente después de una guerra en Oriente Medio que ya supera el mes de duración. El precio del petróleo, por encima de los 100 dólares; la gasolina, mucho más cara de lo que estaba antes de su llegada, de su segunda llegada, a la Casa Blanca.

La manifestación 'No Kings' combinó crítica política y humor afilado, con personalidades de la talla de Jane Fonda, Robert de Niro o Bruce Sprinsteen presentes en las marchas. "Las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Minneapolis", expresó el cantante.

"Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Minneapolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero", manifestó Springsteen, en relación al ICE, a los matones de Trump, en el estado del norte de EEUU.

Estas manifestaciones se producen en un contexto de creciente desaprobación hacia Trump: según una encuesta de 'Fox News', un 59% de los estadounidenses reprueba su gestión.

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