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Conflicto en Oriente Medio

Pedro Rodríguez no ve a Israel vencedor de la guerra en Oriente Medio: "Los evidentes vencedores son Rusia y China, incluso Irán"

¿Qué ha dicho? El profesor considera que el régimen iraní "ha demostrado ser capaz de ponerle las cosas muy difíciles a Estados Unidos". Sobre los hebreos, afirma que se han embarcado "en una guerra perpetua".

Pedro Rodríguez, sobre la posición de Israel
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Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha analizado el conflicto en Oriente Medio poniendo a Israel en el foco. Para él, no está del todo claro que el país de Netanyahu sea el vencedor de la guerra en Irán y apunta a dos países rivales de Estados Unidos como ganadores.

"Me cuesta ver a Israel como vencedora de la guerra. Los evidentes vencedores son Rusia y China, incluso Irán. Ha demostrado ser capaz de ponerle las cosas muy difíciles a EEUU", ha explicado.

En ese sentido, ha afirmado que el país de Netanyahu "se ha embarcado en una guerra perpetua": "La tradición militar israelí es de una serie de guerras sucesivas cortas, con claros objetivos y ganables".

"Ahora están en Siria, en Líbano, en Gaza, en Cisjordania... Está en una situación que no es sostenible con una complicación grave de cara a su futuro estratégico", ha expuesto el profesor.

Rodríguez, además, ha avisado sobre la mentalidad en EEUU sobre la causa de Israel: "Es un simple capricho".

De momento, la situación en Oriente Medio no ha vivido avances significativos tras la reunión de Estados Unidos y de Irán en Islamabad. Tras la negociación maratoniana entre ambas delegaciones, no ha habido acuerdo alguno aunque las vías de diálogo siguen abiertas.

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