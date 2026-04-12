Pedro Rodríguez no ve a Israel vencedor de la guerra en Oriente Medio: "Los evidentes vencedores son Rusia y China, incluso Irán"

¿Qué ha dicho? El profesor considera que el régimen iraní "ha demostrado ser capaz de ponerle las cosas muy difíciles a Estados Unidos". Sobre los hebreos, afirma que se han embarcado "en una guerra perpetua".

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha evaluado el conflicto en Oriente Medio, destacando la posición de Israel. Según él, no está claro que Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, sea el vencedor en la guerra con Irán. Rodríguez señala a Rusia, China e incluso Irán como los verdaderos ganadores, enfatizando que Irán ha complicado la situación para Estados Unidos. Además, menciona que Israel está inmerso en una "guerra perpetua", con conflictos en Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania, lo que compromete su futuro estratégico. En cuanto a Estados Unidos, Rodríguez critica su apoyo a Israel como un "simple capricho". Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad no han logrado avances, aunque el diálogo continúa abierto.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha analizado el conflicto en Oriente Medio poniendo a Israel en el foco. Para él, no está del todo claro que el país de Netanyahu sea el vencedor de la guerra en Irán y apunta a dos países rivales de Estados Unidos como ganadores.

"Me cuesta ver a Israel como vencedora de la guerra. Los evidentes vencedores son Rusia y China, incluso Irán. Ha demostrado ser capaz de ponerle las cosas muy difíciles a EEUU", ha explicado.

En ese sentido, ha afirmado que el país de Netanyahu "se ha embarcado en una guerra perpetua": "La tradición militar israelí es de una serie de guerras sucesivas cortas, con claros objetivos y ganables".

"Ahora están en Siria, en Líbano, en Gaza, en Cisjordania... Está en una situación que no es sostenible con una complicación grave de cara a su futuro estratégico", ha expuesto el profesor.

Rodríguez, además, ha avisado sobre la mentalidad en EEUU sobre la causa de Israel: "Es un simple capricho".

De momento, la situación en Oriente Medio no ha vivido avances significativos tras la reunión de Estados Unidos y de Irán en Islamabad. Tras la negociación maratoniana entre ambas delegaciones, no ha habido acuerdo alguno aunque las vías de diálogo siguen abiertas.

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