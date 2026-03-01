Pedro Rodríguez, sobre la gente que ha celebrado la muerte de Jamenei: "Eran jóvenes"

Los detalles El profesor de Relaciones Internacionales explica que la sociedad iraní está "dividida por su demografía, por sus recuerdos e intereses" y apunta a que Irán "se encuentra en su momento más débil".

La muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, tras casi 40 años en el poder, ha desencadenado una oleada de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Su fallecimiento es un punto de inflexión en la historia reciente del país, generando reacciones mixtas: alivio para algunos y desgracia para otros. Según el profesor Pedro Rodríguez, la población joven, que no vivió la revolución de 1979, celebró su muerte, reflejando una sociedad dividida por demografía y recuerdos. A pesar de su debilidad actual, Irán ha construido un fuerte aparato de seguridad, aunque sigue enfrentándose a desafíos internos y externos.

La oleada de ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posterior respuesta marcaron el día en el que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, murió. Ante su fallecimiento se han dado todo tipos de reacciones ya que para algunos, la noticia ha resultado un alivio y para otros, una desgracia.

El fallecimiento de Jamenei, que llevaba casi 40 años frente del poder en la República Islámica, marca un punto de inflexión en la historia reciente del país y así ha podido verse en las calles del país. Según el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez, "la población que celebró" la muerte del exlíder "era gente joven".

"Creo que esto explica mucho de lo que está ocurriendo en Irán. La mitad de la población tiene menos de 30 años, no tienen ni idea de quién fue el shá o qué paso en la revolución de 1979. La única experiencia y referencia que tienen es este reino de terror cada vez más brutal, que ha sido liderado por Jamenei", añade.

Por otro lado, subraya que "un régimen que se ha visto en momentos muy apurados como la guerra con Irak, ha conseguido construir un aparato de seguridad y que algunos vecinos vivan muy bien".

"Es una sociedad dividida por su demografía y por sus recuerdos e intereses". "Es un país que se encuentra en su momento más débil. Donald Trump argumentó que Irán representaba un gran peligro para EEUU, pero la realidad es que atravesaba un momento de máxima debilidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.