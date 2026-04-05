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Análisis

Pedro Rodríguez, sobre el despido del Jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU: "Para Trump los conceptos de honor, disciplina y servicio son cualidades de 'loser"

El profesor en Relaciones Internacionales ha aseverado que el presidente estadounidense ya ha demostrado su "falta de respeto por los militares que están dispuestos a sacrificar sus vidas".

Pedro Rodríguez, en laSexta

El Departamento de Guerra de EEUU ordenó esta semana el despido de Randy George, Jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU, en plena guerra con Irán. Una decisión que, para Pedro Rodríguez, demuestra "parte de la concepción absoluta" de Donald Trump.

"Él tiene un sentido del poder patrimonial, todo es su cortijo. Y no respeta las universidades, los despachos de abogados, los medios de comunicación, la burocracia federal, la Reserva Federal y mucho menos los militares", ha aseverado el profesor en Relaciones Internacionales en laSexta Noticias.

"En el caso de los militares, hay un choque cultural y ético. Para Trump, los conceptos de disciplina, honor y servicio no tienen ningún sentido, para él son cualidades de 'loser", ha añadido.

De hecho, ha hecho hincapié en que Donald Trump ya ha demostrado "su falta de respeto por los militares que están dispuestos a sacrificar sus vidas" con su indumentaria cuando recibió a los primeros soldados caídos en la guerra: "Fue vestido de fantoche con una gorra de jugar al golf".

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