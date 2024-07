París alza la voz contra la extrema derecha. A escasos días de los comicios que decidirán el futuro político del país, los franceses han salido a las calles en una protesta convocada por la izquierda y sindicatos llamando a Francia a votar contra la extrema derecha este domingo en la segunda vuelta de las legislativas y seguir con el 'cordón sanitario' que pende de un hilo.

Dicho cordón de la izquierda y de la mayoría de macronistas, según el último sondeo, evitaría la mayoría absoluta de la extrema derecha en Francia. Una victoria, la de Le Pen, que anhela Putin. Este miércoles el ministerio de exteriores ruso ha publicado un mensaje de apoyo a la ultra francesa.

"El pueblo de Francia busca una ruptura con el dictado de Washington y Bruselas", ha expresado la MFA Russia a través de su cuenta de X. Unos lazos que vienen de lejos. Le Pen pidió hace dos años retirar las sanciones contra Rusia.

Polémicos lazos y polémicos candidatos. El delfín de Le Pen ha reconocido que hay ovejas negras en las filas del partido."Cuando hay ovejas negras, no me tiembla la mano, por eso quise retirar la candidatura a personas de las que no tenía conocimiento", ha manifesado Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional.

Los de extrema derecha siguen sin conseguir la mayoría absoluta en la segunda vuelta según las últimas encuestas. Por detrás, se situaría el bloque de Izquierdas y en tercer lugar los de Macron, pero el presidente francés ha aclarado que, aunque haya retirado a algunos de sus candidatos para parar a Le Pen no está dispuesto a pactar con la Francia Insumisa, con la izquierda radical de Melenchon.